बच्ची को खिलाई चॉकलेट, ICU में करवाना पड़ा भर्ती; महिला ने इस एयरलाइन के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

Allergic Girl Given Chocolate In Qatar Airways: भारतीय-अमेरिकी महिला ने कतर एयरवेज के खिलाफ लापरवाही को लेकर मुकदमा दर्ज किया है.
Qatar Airways: कतर एयरवेज एक बार फिर विवादों में है. इस एयरवेज के खिलाफ एक भारतीय-अमेरिकी महिला ने मुकदमा दर्ज किया है. महिला का दावा है कि फ्लाइट अटेंडेंट ने उसकी 3 साल की बेटी को चॉकलेट दी, जबकि उसे साफतौर पर बताया गया था कि उसे डेयरी प्रोडक्ट्स से गंभीर एलर्जी है. श्वेता नीरुकोंडा नाम की यह महिला अपनी बेटी के साथ ट्रेवल कर रही थी. वह कुछ समय के लिए वॉशरूम गईं और जैसे ही वहां से वापस आईं तो उन्होंने अपनी बेटी के पास चॉकलेट देखा. जब उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट से इसकी शिकायत की तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उल्टा श्वेता का मजाक उड़ाया
'इंडिपेंडेंट' की रिपोर्ट के मुताबिक चॉकलेट के सेवन से बच्ची को एनाफिलेक्सिस हो गया और उसके वाइटल साइंस कमजोर पड़ गए एथ. इस स्थिति में शरीर के एयरवेज बंद हो जाते हैं और जल्दी इलाज न करने पर यह जानलेवा हो जाता है. महिला की ओर से एयरवेज पर किए गए 50 लाख डॉलर के मुकदमे में कहा गया है कि बच्ची को 2 दिन तक ICU में भर्ती होना पड़ा. बच्ची की हालत में अब सुधार आया है.
मुकदमे के मुताबिक 33 साल की श्वेता नीरुकोंडा को स्टर्लिंग, वर्जीनिया में वाशिंगटन डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कतर एयरवेज की फ्लाइट संख्या QR710 पर दोहा स्थित कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी. उसने क्रू मेंबर्स को बताया था कि उसकी बेटी को डेयरी और नट्स से एलर्जी है. उन्होंने वॉशरूम जाने से पहले एक अटेंडेंट को बेटी पर नजर रखने के लिए कहा था, हालांकि जब वह वापस लौटीं तो उसने अपनी बेटी को चॉकलेट खाता हुआ पाया. श्वेता ने जब इसकी शिकायत की तो उसका मजाक बनाया गया.
शिकायत के मुताबिक श्वेता ने अपनी बेटी को एपिपेन इंजेक्शन लगाया, लेकिन केबिन क्रू के सदस्यों ने कोई पब्लिक एड्रेसिंग नहीं की. यह भी एयरलाइन के नियमों का उल्लंघन है. वहीं जब उन्होंने साथी यात्री को इस घटना के बारे में जानकारी देनी चाही तो क्रू ने उसे एयरलाइन की पॉलिसी का उल्लंघन करने की बात कही. भले ही फ्लाइट में बच्ची की हालत में सुधार हुआ, लेकिन भारत में लैंडिंग करने के बाद उसे दूसरी बार एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ.