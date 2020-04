भारतीय मूल की सीमा नंदा ने क्यों छोड़ा अमेरिका की विपक्षी पार्टी का इतना बड़ा पद

वाशिंगटन: अमेरिका (United States of America) में राष्‍ट्रपति चुनाव से पहले ही भारतीय-अमेरिकी महिला सीमा नंदा ने डेमोक्रेटिक पार्टी का बड़ा पद छोड़ दिया है. भारतीय-अमेरिकी वकील सीमा नंदा ने अमेरिका के मुख्‍य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी का पद छोड़ दिया. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नंदा ने शनिवार को सीईओ का पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की.

बता दें कि 48 साल की नंदा जून, 2018 में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी (DNC) के सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय-अमेरिकी बनी थीं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह शीर्ष पद छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया है.

एक स्थानीय अखबार के मुताबिक नंदा के डीएनसी से इस तरह अचानक बाहर निकलने के पीछे पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन का हाथ है, जो कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं.

नंदा की जगह अब मैरी बेथ काहिल लेंगी, जिन्होंने पहले जॉन केरी के लिए 2004 में राष्ट्रपति चुनाव अभियान का प्रबंधन संभाला था.

नंदा ने शुक्रवार को एक ट्वीट करके घोषणा की थी, "दो साल बाद, मैं डीएनसी के सीईओ के पद को छोड़ रही हूं. हमने जो बुनियादी ढांचा तैयार किया, हमने जो टीम बनाई वो अब आगे काम नहीं करेगी."

After two years, I will be stepping down as CEO of the DNC. I couldn’t be prouder of the infrastructure we have built, the primary process we have run, and the team we have built. I look forward to continuing the fight for our democracy and to elect Democrats everywhere.

— Seema Nanda (@SeemaNanda) April 24, 2020