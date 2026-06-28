'सेवा परमो धर्म' की मिसाल बनी भारतीय सेना, वेनेजुएला में 72 घंटे में खड़ा किया फील्ड हॉस्पिटल

24 जून को वेनेजुएला पर एक विनाशकारी भूकंप ने प्रहार किया था. राजधानी काराकास से लेकर तमाम बड़े शहरों में हजारों गगनचुंबी इमारतें गिर गई थीं. इन इमारतों के मलबे में दबकर अब तक तकरीबन डेढ़ हजार लोगों की मौत हो चुकी है और 32 हजार से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की मदद करने के लिए भारतीय सेना का एक दल पहुंचा था. आज इस दल ने वेनेजुएला में फील्ड हॉस्पिटल यानी अस्थायी अस्पताल शुरु कर दिया.
भारतीय सेना का मानवीय मदद मिशन जोर-शोर से चल रहा है. इसके तमाम वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय सेना के वीर जवान किस तरह भूकंप में घायल हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं. जो इमरजेंसी केस हैं, उनकी फौरन सर्जरी की जा रही है. भारतीय सेना की ये बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत की जा रही है.
उस अभियान का नाम है जिसके तहत भारत ने वेनेजुएला को राहत सामग्री और डॉक्टर्स भेजे हैं. राहत सामग्री में 35 टन दवाएं और खाद्यान्न शामिल हैं . घायलों के लिए इलाज के लिए भारतीय सेना की 60वीं पैराशूट फील्ड अस्पताल के अफसर और जवान गए हैं.
भारतीय सेना की इस मेडिकल टीम में कुल 41 सदस्य हैं. भूकंप के दो दिन बाद यानी 26 जून को भारतीय सेना का ये दल रवाना हुआ था. रवानगी के तीन दिनों के अंदर ही भारत के इन जांबाजों ने विदेशी धरती पर एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित कर दिया है.
तेज भूकंप की वजह से वेनेजुएला को तकरीबन 9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. ये आंकड़ा वेनेजुएला की जीडीपी का तकरीबन 10 प्रतिशत है. इस प्राकृतिक आपदा ने वेनेजुएला के सामने दो चुनौती पैदा कर दी थीं. पहली थी पुनर्निमाण की आर्थिक चुनौती और दूसरी थी हजारों घायलों का इलाज.
इसी वजह से भारतीय सेना को भेजा गया है ताकि वेनेजुएला की सरकार को राहत मिल सके. ऑपरेशन अमिस्ताद की सबसे खास बात है आर्मी की वो मेडिकल यूनिट जो वेनेजुएला गई है, यानी 60वीं पैराशूल फील्ड अस्पताल. ये दुनिया के इतिहास की पहली एयरबॉर्न मेडिकल यूनिट है. यानी पहली बार डॉक्टरों और नर्सों को हवाई जहाज से पैराशूट के सहारे इसी यूनिट के झंडे तले उतारा गया.
ये यूनिट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज राज के दौरान 1942 में खड़ी की गई थी. यूनिट के बनते ही इसे दूसरे विश्वयुद्ध में जापान के खिलाफ उतार दिया गया. जापान के खिलाफ हुई लड़ाई में भारतीय सेना के डॉक्टर्स और नर्सेस की बहादुरी देखकर इस सैन्य टुकड़ी का दायरा बढ़ाया गया.
1945 में इसे पैराशूट फील्ड एंबुलेंस का नाम दिया गया और स्वतंत्रता के बाद ये टुकड़ी 60वीं पैराशूट फील्ड रेजीमेंट कहलाई. साल 1950 से 1954 के बीच चले कोरियाई युद्ध में इस टुकड़ी के सैनिकों ने 2 लाख से ज्यादा सैनिकों और नागरिकों का इलाज किया था. खास बात ये है कि साढ़े तीन साल के युद्ध में इन सैनिकों ने कभी हथियार नहीं उठाए. दवाएं और पट्टियां ही इन वीरों का हथियार रहीं. आज भी दक्षिण कोरिया में 60वीं फील्ड पैराशूट अस्पताल के सैनिकों को फरिश्ते कहा जाता है.
मानव सभ्यता के प्रति अपने इसी कर्तव्य को भारतीय सेना अब वेनेजुएला में आगे बढ़ा रही है. सिर्फ 72 घंटों के अंदर इमरजेंसी सेवा से लैस फील्ड अस्पताल बन जाने से वेनेजुएला की सरकार भी हैरान है. जब वेनेजुएला के प्रतिनिधि फील्ड अस्पताल में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने भारत और भारतीय सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की.