Advertisement
trendingNow13040126
Hindi Newsदुनिया53 हजार करोड़ की नेट वर्थ... भारतीय अरबपति ने दुबई की बस में किया सफर, ड्राइवर से पूछा गजब सवाल

53 हजार करोड़ की नेट वर्थ... भारतीय अरबपति ने दुबई की बस में किया सफर, ड्राइवर से पूछा गजब सवाल

भारतीय अरबपति बिजनेसमैन की इस शालीनता को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उनपर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर उन्हें दुनिया का  सबसे विनम्र व्यक्ति बता रहे हैं. एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट में लिखा कि युसुफ अली की सादगी उन्होंने खुद देखी है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

53 हजार करोड़ की नेट वर्थ... भारतीय अरबपति ने दुबई की बस में किया सफर, ड्राइवर से पूछा गजब सवाल

भारतीय अरबपति जिनकी नेटवर्थ 53 हजार करोड़ से भी ज्यादा है और लुलू ग्रुप के चेयरमैन एम.ए.युसुफ अली दुबई में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में नजर आए. इस दौरान उन्होंने बस में चढ़ते हुए उसके ड्राइवर से बात की और पूछा, 'कैसे हो? ठीक हो' इस दौरान युसुफ अली बस में चढ़ते हैं और ड्राइवर से बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं. इस पूरे सीन का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भारतीय अरबपति का ये साधारण व्यवहार उनकी विनम्रता और सादगी को दर्शाता है. 

भारतीय अरबपति बिजनेसमैन की इस शालीनता को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उनपर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर उन्हें दुनिया का  सबसे विनम्र व्यक्ति बता रहे हैं. एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट में लिखा कि युसुफ अली की सादगी उन्होंने खुद देखी है. इस यूजर ने बताया कि एक बार युसुफ अली ने रेगिस्तान में नमाज पढ़ने के लिए अपनी बीएमडब्ल्यू कार रोकी और नमाज के लिए चटाई मांगी थी. जब उन्हें चटाई नहीं मिल पाई तब उन्होंने कार्डबोर्ड के टुकड़े इकट्ठा किए और नमाज अदा की इसके बाद वो शांतिपूर्वक वहां से चले गए. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो को लेकर कब शुरू हुई चर्चा?
सोशल मीडिया पर यूजर इस वीडियो और उससे जुड़ी कहानियां सोशल मीडिया पर युसुफ अली की सादगी, मानवीय व्यवहार और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं. इस वीडियो को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ ही दिन पहले यूसुफ अली ने अपनी ज़िंदगी का एक और यादगार पल इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. उन्होंने बताया कि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से 'लेसन्स फ्रॉम लाइफ: पार्ट I' की पर्सनली ऑटोग्राफ की हुई किताब की एक कॉपी मिली है.

किताब को लेकर दुबई के शासक का जताया आभार
इस किताब की एक फोटो के साथ यूसुफ अली ने लिखा, 'मैं महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, UAE के वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे अपनी लेटेस्ट किताब 'लेसन्स फ्रॉम लाइफ: पार्ट I' की पर्सनली साइन की हुई कॉपी भेजी है. एक दूरदर्शी नेता के तौर पर जिन्हें बहुत ज़्यादा समझदारी और ज्ञान मिला है मुझे यकीन है कि आज की और आने वाली पीढ़ियां महामहिम के जीवन से बहुत कुछ सीख सकती हैं. मैं इस किताब को पाने के लिए मुझे चुनने के लिए भी महामहिम का आभारी हूं.'

कौन हैं एम ए यूसुफ अली? 
एमए यूसुफ अली लुलु ग्रुप के हेड हैं, जो एक बड़ी ग्लोबल रिटेल और हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जिसके 256 हाइपरमार्केट और मॉल खाड़ी देशों और भारत में फैले हुए हैं. फोर्ब्स के अनुमान के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है.

यह भी पढ़ेंः पैसा हमारा तो शर्तें भी हमारी: अब कर्ज लेकर आतंक के सपोलों को दूध नहीं पिला पाएगा

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Dubai

Trending news

कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
Delhi
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
weather update
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा