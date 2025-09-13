Dallas Murder: भारतीय नागरिक का सिर धड़ से अलग करने वाले आरोपी के खिलाफ जांच शुरू, जल्द ICE करेगी डिपोर्ट

Indian Man Beheaded In Dallas: अमेरिका में बीते दिनों एक भारतीय नागरिक की सिर काटकर हत्या की गई. इसको लेकर आरोपी के खिलाफ जांच की जा रही है.
America News In Hindi : अमेरिका में बीते 10 सितंबर 2025 को एक भारतीय मूल के नागरिक चंद्रा नागमल्लैया की सिर काटकर निर्मम हत्या की गई. इस घटना ने भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है. घटना डलास के डाउनटाउन सुइट्स मोटल में हुई, जहां नागमल्लैया मैनेजर के रूप में काम करते थे. पुलिस ने 37 साल के योरडानिस कोबोस मार्टिनेज को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी एक अवैध अप्रवासी है जो क्यूबा का नागरिक है. उसका आपराधिक इतिहास काफी गंभीर रहा है. उस पर पहले से ही बाल यौन शोषण, कार चोरी और कारजैकिंग जैसे आरोप लग चुके हैं.
आरोपी ने काटा सिर
बता दें कि घटना वाले दिन नागमल्लैया ने कोबोस मार्टिनेज को एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने के लिए कहा था. नागमल्लैया अंग्रेजी नहीं बोलते थे तो उन्होंने एक महिला से उनकी बात ट्रांसलेट करने को कहा, जिससे आरोपी नाराज हो गया. इसके बाद उसने चाकू से हमला कर दिया और नागमल्लैया का सिर काट दिया. चश्मदीदों के अनुसार आरोपी ने नागमल्लैया के सिर को पार्किंग में फुटबॉल की तरह लात मारी और फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया.
देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू
इस घटना के समय नागमल्लैया की पत्नी और बेटा भी मौके पर मौजूद थे. उन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें भी धक्का देकर दूर कर दिया. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने इस घटना को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की प्रशासन को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने ही कोबोस-मार्टिनेज को देश में रहने की अनुमति दी थी क्योंकि क्यूबा ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया था. DHS ने यह भी ऐलान किया कि ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) ने हमलावर को देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
आरोपी के खिलाफ जारी डिटेनर
ICE ने आरोपी के खिलाफ डिटेनर जारी कर दिया है और उसे डलास काउंटी जेल में रखा गया है. अगर वह दोषी पाया गया तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है. कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा,' एक मेहनती भारतीय-अमेरिकी की पत्नी और बेटे के सामने सिर काट देना बेहद भयावह है. आरोपी के खिलाफ पहले से कई गंभीर आरोप थे, उसे अमेरिकी सड़कों पर आजाद नहीं होना चाहिए था.'
FAQ
चंद्रा नागमल्लैया कौन थे?
चंद्रा नागमल्लैया कर्नाटक से थे और डलास के डाउनटाउन सुइट्स मोटल में मैनेजर के रूप में कार्यरत थे.
आरोपी कौन है और उसका आपराधिक इतिहास क्या है?*
आरोपी योरडानिस कोबोस मार्टिनेज एक क्यूबन नागरिक है, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था. उस पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.