/चीन में बढ़ी भारतीयों की मुश्किलें! वीजा, नौकरी और भारत विरोधी कंटेट के मुद्दे पर हुई चर्चा

चीन में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों ने हाल के वर्षों में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित पहली 'ओपन हाउस' बैठक में चीनी सोशल मीडिया पर भारत विरोधी और अपमानजनक सामग्री, भारतीय पेशेवरों को मिलने वाले कार्य वीज़ा में कमी तथा उनके जीवनसाथियों के रोजगार पर लगी पाबंदियों को लेकर चिंता जताई.
भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को इस जनसंपर्क पहल का आयोजन किया, जिसमें बीजिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर शामिल हुए और समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.
भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने काउंसलर (एजुकेशन एंड कम्युनिटी अफेयर्स) नितिनजीत सिंह और काउंसलर (वीजा) रमेश सिंह के साथ भारतीय समुदाय के सदस्यों से कई जरूरी विषयों पर अहम बातचीत की.
बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीयों, उनके खान पान और संस्कृति के खिलाफ बढ़ती अपमानजनक टिप्पणियां, भारतीय पेशेवरों को जारी किए जाने वाले नौकरी संबंधी वीज़ा की संख्या में गिरावट, जीवनसाथियों के रोजगार पर प्रतिबंध और काउंसलर सेवाओं से जुड़ी परेशानियां शामिल थीं.
मई में पदभार संभालने वाले राजदूत दोराईस्वामी ने कहा कि भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत दूतावास अगले सप्ताह से भारतीय वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले चीनी नागरिकों के दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया को और सरल बनाएगा, ताकि भारत की यात्रा को बढ़ावा मिल सके.
चीनी सोशल मीडिया पर भारत विरोधी सामग्री को लेकर उठी चिंताओं पर उन्होंने कहा कि चीन सरकार भी इस तरह की बढ़ती सामग्री को लेकर चिंतित है और इससे निपटने के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तथ्य आधारित जानकारी साझा कर भ्रामक सूचनाओं का जवाब दे रहा है.
राजदूत ने यह भी कहा कि दूतावास भारत की विविध संस्कृति और खान पान को प्रदर्शित करने के लिए वसंत मेला जैसे सफल कार्यक्रमों की तर्ज पर और अधिक सांस्कृतिक आयोजनों की योजना बना रहा है.
उन्होंने बताया कि कार्यस्थल से जुड़े विवादों का सामना कर रहे भारतीयों की सहायता के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक व्यवस्था विकसित की जा रही है. साथ ही भारतीय समुदाय को बेहतर काउंसलर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दूतावास समय समय पर 'ओपन हाउस' बैठकों का आयोजन करता रहेगा.