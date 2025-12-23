Advertisement
भारत का लोकतंत्र खतरे में, ED-CBI को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही BJP... बर्लिन में बोले राहुल गांधी

'भारत का लोकतंत्र खतरे में, ED-CBI को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही BJP...' बर्लिन में बोले राहुल गांधी

Congress: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर देश की संस्थाओं पर कब्जा करने और लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया है. बर्लिन में उन्होंने कहा कि ईडी-सीबीआई जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने भाजपा पर संविधान और समानता के विचार को खत्म करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखने की बात कही.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:47 AM IST
Rahul gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा कर रही है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक हमला है. राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है. राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है. खुफिया एजेंसियां, ईडी और सीबीआई अब भाजपा के विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं. इन एजेंसियों के पास भाजपा के खिलाफ कोई मामला नहीं है. यदि आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो आपको धमकाया जाता है.

संविधान को खत्म कर रही भाजपा: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश के संस्थानों का उपयोग राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए एक हथियार के रूप में किया है. कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया कि वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रतिरोध की एक प्रणाली बनाएगी जो संस्थाओं पर भाजपा के कब्जे को चुनौती देगी. राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान और समानता के विचार को खत्म करने का भी आरोप लगाया. उनका कहना था कि भाजपा संविधान को समाप्त करने और राज्यों, भाषाओं और धर्मों के बीच समानता को खत्म करने का प्रस्ताव रख रही है. हम इस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं.

गांधी ने इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का जिक्र करते हुए कहा कि हम एकजुट हैं. आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है हालांकि हमारे बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धाएं भी जारी रहेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि देश को एक मजबूत नेता के बजाय आपसी संवाद की आवश्यकता है क्योंकि भारत विविधतापूर्ण देश है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की भी आलोचना करते हुए कहा कि भारत को एक मजबूत नेता की बजाय राज्यों के बीच संवाद का केंद्र होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा से असहमत हैं और उनका मानना है कि यह दृष्टिकोण देश में भारी तनाव पैदा करेगा. बता दें, राहुल गांधी इस समय पांच दिवसीय दौरे पर जर्मनी में हैं जहां उन्होंने पहले भी आरएसएस द्वारा संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगाया था.

