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Hindi Newsदुनिया48 घंटों तक जहां हैं वहीं रहें..., ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में पश्चिम एशिया, ईरान में मौजूद भारतीयों को सरकार का अलर्ट

'48 घंटों तक जहां हैं वहीं रहें...,' ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में पश्चिम एशिया, ईरान में मौजूद भारतीयों को सरकार का अलर्ट

Advisory For Indian Citizens In Iran: ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई धमकी के बाद वहां बड़े हमले का संकट छाया हुआ है. ऐसे में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 07, 2026, 09:08 PM IST
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'48 घंटों तक जहां हैं वहीं रहें...,' ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में पश्चिम एशिया, ईरान में मौजूद भारतीयों को सरकार का अलर्ट

West Asia War: पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है. लगभग एक महीने से बंद इस समुद्री रास्ते को खोलने के लिए ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने इसे खोलने के लिए ईरान को 48 घंटों का समय भी दिया था, जो मंगलवार ( 7 अप्रैल 2026) की रात 8 बजे खत्म हो गया. अब ट्रंप ने समयसीमा खत्म होने पर ईरान पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है. हमले को देखते हुए भारत ने ईरान में रहने वाले अपने नागिरकों के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है. 

ट्रंप का इशारा  

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ईरान पर बड़े हमले का संकेत देते हुए लिखा,'आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी जीवित नहीं किया जा सकेगा. मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा. हालांकि, अब जब सत्ता में पूरी तरह परिवर्तन हो चुका है, जहां अलग, अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग हावी हैं तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत घट सकता है, कौन जानता है? आज रात हमें पता चल जाएगा, जो दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक है. 47 सालों के जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का आखिरकार अंत होगा. ईरान के महान लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे.'     

ये भी पढ़ें-  'इस बार दोगुना करेंगे हमला...,' ईरानी कमांडर की खुली चुनौती, US-इजरायल पर डबल अटैक 

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भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी 

ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई इस भयानक चेतावनी ने दुनिया को दहला दिया है. कयास लागया जा रहा है कि ट्रंप तेहरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं. ऐसे में भारत ने ईरान में रहने वाले अपने नागिरकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लिखा गया है,'  पिछली सलाहों के क्रम में, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को अगले 48 घंटों तक जहां हैं वहीं रहना होगा, सभी बिजली के उपकरणों, सैन्य प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहना होगा. घर के अंदर रहना होगा और राजमार्ग पर आवागमन के लिए दूतावास से सख्ती से समन्वय करना होगा.'  

ये भी पढ़ें- 'ईरान को नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं... ,' ट्रंप की धमकी नहीं तेहरान के एक्शन पर उठे सवाल, क्यों अहंकार की आग में झुलसा पश्चिम एशिया? 

इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 

तेहरान में भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में भारतीय लोगों के लिए इमरजेंसी नंबरों और ईमेल के साथ कुछ सलाह भी लिखी गई है, जिसमें कहा गया कि एंबेसी की ओर से किराए पर लिए गए होटलों में ठहरे लोगों को भी घर के अंदर ही रहना चाहिए और दूतावास की टीम से लगातार संपर्क बनाए रखना है.

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इसके अलावा सभी से अनुरोध है कि वे ऑफीशियल अपडेट पर बारीकी से नजर रखें. इसके साथ ही 4 इमरजेंसी नंबर भी शेयर किए गए. 

एंबेसी की ओर से दिए गए इमरजेंसी मोबाइल नंबर:

+989128109115

+989128109109 

+989128109102 

+989932179359

एंबेसी की ओर से ईमेल 

cons.tehran@mea.gov.in

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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