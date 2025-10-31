विवादों में काश पटेल, सरकारी जेट से गर्लफ्रेंड का शो देखने पहुंचे! वायरल हुई सेल्फी

Kash Patel: भारतीय मूल के एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल एक अजीब आरोप के बाद जांच के घेरे में आ गए हैं. इल्जाम लगा है कि उन्होंने टेनेसी के नैशविले में एक रेस्लिंग इवेंट में हिस्सा लेने के लिए टैक्सपेयर फंडेड 60 मिलियन डॉलर के एफबीआई जेट का इस्तेमाल किया. इस प्रोग्राम में उनकी गर्लफ्रेंड, 26 साल की सिंगर एलेक्सिस विल्किंस (Alexis Wilkins) परफॉर्म कर रही थीं.

क्या कहला ऑफिशियल रिकॉर्ड?

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के फ्लाइट रिकॉर्ड्स पर आधारित रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वाशिंगटन डीसी में रजिस्टर्ड एफबीआई के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट ने स्टेट कॉलेज, पेंसिल्वेनिया और फिर नैशविले, जहां विल्किंस रहती हैं, वहां की लगातार ट्रिप ली. हालांकि, ट्रैवलिंग डिटेल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे पटेल की फ्लाइट में मौजूदगी को कंफर्म किया जा सके.

सरकारी संसाधनों के मिसयूज का आरोप

ये विवाद तब शुरू हुआ जब पूर्व एफबीआई एजेंट काइल सेराफिन (Kyle Seraphin) ने सोशल मीडिया पर पटेल पर "ऑफिशियल रिसोर्सेज का मिसयूज" करने का आरोप लगाया और इवेंच में विल्किंस के साथ उनकी एक तस्वीर पोस्ट की. सेराफिन ने दावा किया कि पटेल के काम से "पैटर्न ऑफ एब्यूज" दिखाई देता है, खासकर गवर्नमेंट शटडाउन के दौरान, जिसने कई फेडरल कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है.

क्या कहते हैं नियम?

एफबीआई डायरेक्टर्स को सुरक्षा कारणों से सरकारी जेट विमानों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें निजी यात्राओं के लिए कमर्शियल हवाई किराए की दरों पर सरकार को रिम्बर्समेंट करना होता है. ये साफ नहीं है कि पटेल ने इस सफर की लागत की रिम्बर्समेंट किया या नहीं, जो ईंधन और रखरखाव के रूप में कई हजार डॉलर तक हो सकती है.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

पटेल के मामले की तुलना पूर्व एफबीआई निदेशकों जेम्स कॉमी (James Comey) और क्रिस रे (Chris Wray) से की जा रही है, जिन्हें भी इसी तरह के आचरण के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था. विडंबना ये है कि पटेल ने पहले फेडरल एयरक्राफ्ट के कथित दुरुपयोग के लिए रे की आलोचना की थी.

FBI की सफाई, लेकिन सवाल बरकरार

एफबीआई के प्रवक्ता, बेन विलियमसन ने पटेल का बचाव करते हुए कहा कि वो सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और निजी यात्रा के लिए अग्रिम भुगतान करते हैं. विलियमसन ने आगे कहा कि पटेल अक्सर सस्ते सरकारी हवाई अड्डों का इस्तेमाल करते हैं और शायद ही कभी पर्सनल करते हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो "पूरे वीकेंड काम करते हैं" और "24X7 ड्यूटी पर रहते हैं." इस मामले में ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन के बावजूद, घटना ने हाई रैंक वाले अधिकारियों द्वारा सरकारी फंडेड रिसोर्सेज के इस्तेमाल में पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही के बारे में बहस को हवा दे दी है.