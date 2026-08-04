/लाल सागर में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, बाल-बाल बचे 14 नाविक; भारत बोला- बर्दाश्त नहीं करेंगे

मंत्री ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट में हमले की निंदा करते हुए लिखा,' भारत बिना किसी उकसावे के, बिना सुरक्षा वाले मशीनीकृत सेलिंग जहाज पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता है. हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे यह बताते हुए राहत मिल रही है कि यमनी कोस्ट गार्ड ने सभी 14 नाविकों (जिनमें 13 भारतीय शामिल हैं) को सुरक्षित बचा लिया है और उन्हें मोखा बंदरगाह पहुंचा दिया है.' उन्होंने आगे लिखा,' मैंने मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक (DGMA) को निर्देश दिया है कि वे इस क्षेत्र में भारतीय नाविकों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ मिलकर तत्काल कदम उठाएं और बचाए गए क्रू को हर जरूरी मदद उपलब्ध कराएं.'