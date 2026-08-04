/लाल सागर में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, बाल-बाल बचे 14 नाविक; भारत बोला- बर्दाश्त नहीं करेंगे

Indian Vessel Attacked: यमन के पश्चिमी तट के पास रेड सी में भारतीय ध्वज वाले एक मालवाहक पोत पर बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद जहाज डूब गया. इसपर सवार सभी 14 क्रू मेंर्बस को बचा लिया गया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर लाया गया.
बताया जा रहा है कि जहाज में 13 भारतीय नाविक और एक यमनी नागरिक शामिल था.
यमन सरकार से जुड़ी 'नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेज' (NRF) के मुताबिक, 'फैजे नूरे ओलिय्या' नाम के इस जहाज पर हूती नियंत्रित पोर्ट शहर होदेइदाह से लगभग 13 नॉटिकल मील दक्षिण में हमला हुआ था. इसके बाद कोस्ट गार्ड और नौसेना की टुकड़ियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. NRF ने बताया कि सभी क्रू सदस्यों को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, जहां उन्हें मेडिकल हेल्प दी गई. हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
हमले को लेकर पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज मिनिस्टर सरबानंदा सोनोवाल ने बताया कि यमन के समुद्री क्षेत्र में MSV फैज नूरे ओलैया नाम के एक जहाज पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिसके चलते वह पलट गया और डूब गया. चालक दल में 13 भारतीय नागरिक और एक यमनी नाविक शामिल थे.
Indian MSV Faize Noore Oliya has been hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink.
India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanised sailing vessel. The safety of our people is our supreme priority & I am relieved to…
— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) August 4, 2026
मंत्री ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट में हमले की निंदा करते हुए लिखा,' भारत बिना किसी उकसावे के, बिना सुरक्षा वाले मशीनीकृत सेलिंग जहाज पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता है. हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे यह बताते हुए राहत मिल रही है कि यमनी कोस्ट गार्ड ने सभी 14 नाविकों (जिनमें 13 भारतीय शामिल हैं) को सुरक्षित बचा लिया है और उन्हें मोखा बंदरगाह पहुंचा दिया है.' उन्होंने आगे लिखा,' मैंने मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक (DGMA) को निर्देश दिया है कि वे इस क्षेत्र में भारतीय नाविकों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ मिलकर तत्काल कदम उठाएं और बचाए गए क्रू को हर जरूरी मदद उपलब्ध कराएं.'
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने विदेश मंत्रालय की ओर से एक पोस्ट शेयर करते हुए हमले की निंदा की. मंत्रालय ने अपने बयान में लिखा,' हम 4 अगस्त 2026 को यमन के तट के पास लाल सागर में डूबे भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज, MSV फैज नूर ओलिया पर हुए हमले की निंदा करते हैं. सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है. रियाद में हमारा दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और क्रू की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से तालमेल बिठा रहा है. हम सहयोग के लिए यमनी अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं.'
Our statement on attack on an Indian flagged commercial vessel
https://t.co/5dNzioU4jv pic.twitter.com/rGgtnl0luu
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 4, 2026
बयान में आगे लिखा,' इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बहुत चिंताजनक हैं. इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से आजाद और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए.'