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लाल सागर में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, बाल-बाल बचे 14 नाविक; भारत बोला- बर्दाश्त नहीं करेंगे

India-flagged Cargo Vessel Attacked: यमन के पश्चिमी तट के पास रेड सी में भारत के झंडे वाले एक कार्गो जहाज पर विस्फोटक से लदी नाव से हमला हुआ, जिसके बाद वह डूब गया. जहाज पर सवार सभी 14 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया. इनमें 13 भारतीय नाविक और एक यमनी नागरिक शामिल थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 04, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:56 PM IST
लाल सागर में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, बाल-बाल बचे 14 नाविक; भारत बोला- बर्दाश्त नहीं करेंगे

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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