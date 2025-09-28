'वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है ये मुल्क...', UNGA में जयशंकर ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, तालियों से गूंजी सभा

S Jaishankar: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ( UNGA) की बैठक का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान शनिवार 27 सितंबर 2025 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा. विदेश मंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान को ऐसा देश बताया, जहां से बड़े आतंकवादी हमलों का पता लगाया जा सकता है. उन्होंने भारत के पड़ोसी देश को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहा.

पाकिस्तान पर साधा निशाना

जयशंकर ने भले ही अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उस ओर साफ था. उन्होंने आतंकवाद को कट्टरता, हिंसा, असहिष्णुता और भय का संश्लेषण बताया. विदेश मंत्री ने लगभग 15 मिनट तक बोलते हुए कहा,' अपने अधिकारों का दावा करते हुए, हमें खतरों का भी दृढ़ता से सामना करना होगा. आतंकवाद का मुकाबला करना हमारी विशेष प्राथमिकता है.'

खबर अपेडट की जा रही है.