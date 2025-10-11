Advertisement
trendingNow12957192
Hindi Newsदुनिया

'भारत वापस जाओ...' विदेशी धरती पर भारतीय बेटी के साथ बदतमीजी, क्यों हो रहे बार-बार हमले?

Indian in Ireland: आयरलैंड में रह रही स्वाति वर्मा को उस समय नस्लीय हिंसा का सामना करना पड़ा जब वो जिम से घर जा रही थी. जिम कर वापस घर लौट रही स्वाति वर्मा को बीच सड़क एक अधेड़ महिला ने रोक लिया. महिला के बैज पर लिखा है 'डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी' यानी की DCU.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भारत वापस जाओ...' विदेशी धरती पर भारतीय बेटी के साथ बदतमीजी, क्यों हो रहे बार-बार हमले?

Indian NRI: इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने विदेशी जमीन पर रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को एक बार फिर से उजागर कर दिया है. जहां, आयरलैंड में रह रही स्वाति वर्मा को उस समय नस्लीय हिंसा का सामना करना पड़ा जब वो जिम से घर जा रही थी. स्वाति ने आयरलैंड की सड़कों पर उनके साथ हुई बदतमीजी का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए खुद को विदेशी जमीन पर असुरक्षित बताया. 

स्वाति ने आयरलैंड जाकर गलती की ?  
भारतीय मूल बहुत सारे छात्र, बिजनेस मैन और टूरिस्ट विदेशों में ट्रैवल करते हैं. जहां, बहुत कम लोगों के साथ नस्लीय और क्षेत्रिय हिंसा देखने को मिलती है. फिलहाल आयरलैंड के डबलिन से वायरल हुए वीडियो ने भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. जिम कर वापस घर लौट रही स्वाति वर्मा को बीच सड़क एक अधेड़ महिला ने रोक लिया. जिसके बाद महिला ने स्वाति से उस सड़क से गुजरने की वजह पूछते हुए नस्लीय टिप्पणी करना शुरू कर दिया. आरोपी महिला इतने बुरे तरीके से स्वाति के साथ पेश आ रही थी जैसे की आयरलैंड पहुंचकर उसने कोई बड़ी गलती या गुनाह कर दिया हो. 

महिला के कोट पर DCU का बैज

Add Zee News as a Preferred Source

पूरी हिंसा के दौरान स्वाति ने चालाकी से अपने फोन का कैमरा ओन कर इस घटना का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में बीच सड़क भारतीय मूल की लड़की के साथ बदसलूकी करने वाली महिला के कोट पर एक बैज लगा दिखाई दे रहा है. इस बैज पर लिखा है 'डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी' यानी कि DCU, इसके बैज के बारे में खुद स्वाति ने भी अपनी वीडियो में जिक्र किया है.

यह भी पढ़ें : नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो को क्यों कहा जाता है 'आयरन लेडी' ये है बड़ी वजह!

स्वाति को बीच सड़क चेतावनी 
घटना 8 अक्टूबर, 2025 की शाम की बताई जा रही है. जहां, स्वाति के साथ एक आयरलैंड  की महिला ने प्रवासियों को प्रताड़ित करने की घटना को अंजाम दिया है. स्वाति के साथ हिंसा पर उतारू महिला ने उसे भारत वापस जाने तक चेतावनी देते हुए कहा कि वो खुद आयरलैंड की सरकार है.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Swati Verma (@swatayva)

बच्चों को भी दी जा रही चेतावनी 
कुछ दिन पहले एक 6 साल की मासूम भारतीय मूल की बच्ची को भी आयरलैंड में नस्लवादी हमले का शिकार बनाया गया था. जहां, केरल के कोट्टायम से ताल्लुक रखने वाली निया नवीन पर दक्षिण-पूर्वी आयरलैंड के वाटरफोर्ड शहर में बच्चों के एक गिरोह ने हमला कर दिया. इतना ही नहीं बच्चों के उस गिरोह ने निया नवीन पर भड़काऊ टिप्पणी करते हुए उसे भारत वापस चले जाने" की धमकी दी थी. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Ireland Racist Attack

Trending news

क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
Largest underground rivers
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
rss
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
Cyber city
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
Afghanistan
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
Afghanistan
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज