'भारत वापस जाओ...' विदेशी धरती पर भारतीय बेटी के साथ बदतमीजी, क्यों हो रहे बार-बार हमले?

Indian NRI: इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने विदेशी जमीन पर रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को एक बार फिर से उजागर कर दिया है. जहां, आयरलैंड में रह रही स्वाति वर्मा को उस समय नस्लीय हिंसा का सामना करना पड़ा जब वो जिम से घर जा रही थी. स्वाति ने आयरलैंड की सड़कों पर उनके साथ हुई बदतमीजी का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए खुद को विदेशी जमीन पर असुरक्षित बताया.

स्वाति ने आयरलैंड जाकर गलती की ?

भारतीय मूल बहुत सारे छात्र, बिजनेस मैन और टूरिस्ट विदेशों में ट्रैवल करते हैं. जहां, बहुत कम लोगों के साथ नस्लीय और क्षेत्रिय हिंसा देखने को मिलती है. फिलहाल आयरलैंड के डबलिन से वायरल हुए वीडियो ने भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. जिम कर वापस घर लौट रही स्वाति वर्मा को बीच सड़क एक अधेड़ महिला ने रोक लिया. जिसके बाद महिला ने स्वाति से उस सड़क से गुजरने की वजह पूछते हुए नस्लीय टिप्पणी करना शुरू कर दिया. आरोपी महिला इतने बुरे तरीके से स्वाति के साथ पेश आ रही थी जैसे की आयरलैंड पहुंचकर उसने कोई बड़ी गलती या गुनाह कर दिया हो.

महिला के कोट पर DCU का बैज

पूरी हिंसा के दौरान स्वाति ने चालाकी से अपने फोन का कैमरा ओन कर इस घटना का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में बीच सड़क भारतीय मूल की लड़की के साथ बदसलूकी करने वाली महिला के कोट पर एक बैज लगा दिखाई दे रहा है. इस बैज पर लिखा है 'डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी' यानी कि DCU, इसके बैज के बारे में खुद स्वाति ने भी अपनी वीडियो में जिक्र किया है.

स्वाति को बीच सड़क चेतावनी

घटना 8 अक्टूबर, 2025 की शाम की बताई जा रही है. जहां, स्वाति के साथ एक आयरलैंड की महिला ने प्रवासियों को प्रताड़ित करने की घटना को अंजाम दिया है. स्वाति के साथ हिंसा पर उतारू महिला ने उसे भारत वापस जाने तक चेतावनी देते हुए कहा कि वो खुद आयरलैंड की सरकार है.

बच्चों को भी दी जा रही चेतावनी

कुछ दिन पहले एक 6 साल की मासूम भारतीय मूल की बच्ची को भी आयरलैंड में नस्लवादी हमले का शिकार बनाया गया था. जहां, केरल के कोट्टायम से ताल्लुक रखने वाली निया नवीन पर दक्षिण-पूर्वी आयरलैंड के वाटरफोर्ड शहर में बच्चों के एक गिरोह ने हमला कर दिया. इतना ही नहीं बच्चों के उस गिरोह ने निया नवीन पर भड़काऊ टिप्पणी करते हुए उसे भारत वापस चले जाने" की धमकी दी थी.