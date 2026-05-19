बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी की मौत, संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव; जांच में जुटी पुलिस

Bangladesh News: बांग्लादेश से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने मंगलवार (19 मई) को चटगांव के खुल्शी इलाके में स्थित भारत के सहायक उच्चायोग के ऑफिस में नियुक्त एक भारतीय अधिकारी का शव बरामद किया है.

दरअसल, मृतक की पहचान नरेन धर के रूप में हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजहों की जानकारी साफ हो सकेगी. बता दें कि नरेन धर भारतीय सहायक उच्चायोग में प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. उनकी मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उनके शव को अपने कब्जे में ले लिया.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. नरेन धर की मौत की वजहों की जानकारी सामने नहीं आ सकी है. पुलिस ने वर्तमान में जांच शुरू कर दी है और अधिक जानकारी के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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बांग्लादेश के अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को चट्टगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर भेजा गया है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चल सकेगी. इस मामले को लेकर सीएमपी के उपायुक्त (उत्तरी क्षेत्र) अमूरुल इस्लाम ने बताया कि इस घटना के संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शव को भारत के सहायक उच्चायोग के अधिकारियों को सौंपा जाएगा.

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कमरे में बंद मिली लाश

बांग्लादेशी अखबार के अनुसार, 35 वर्षीय नरेन धर ने जब मंगलवार को अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो वहां पर मौजूद अन्य अधिकारियों को चिंता हुई और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश, जिसके बाद दरवाजा को तोड़ा गया. इसके बाद कमरे से नरेन धर की लाश बरामद हुई.

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