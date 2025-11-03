'शाहरुख खान को जानते हो...', सूडान में विद्रोहियों ने ओडिशा के शख्स को किया किडनैप, कैमरे के आगे गिड़गिड़ाया

Violence in Sudan: साल 2023 से हिंसा की मार झेल रहे सूडान में एक भारतीय नागरिक को रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) मिलिशिया ने किडनैप कर लिया है. ये सूडान का विद्रोही गुट है. पिछले दो साल से सूडान में सूडान आर्म्ड फोर्सेज और आरएसएफ के बीच हिंसा बदस्तूर जारी है. इस हिंसा की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है सूडान की राजधानी खार्तूम में, जहां 1 करोड़ 30 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं.

ओडिशा का रहने वाला है शख्स

जो शख्स किडनैप हुआ है, उसकी पहचान ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में रहने वाले आदर्श बेहेरा के तौर पर हुई है. एक वायरल वीडियो में वह दो आरएसएफ सैनिकों के बीच बैठा नजर आ रहा है, जो उससे पूछते हैं कि क्या वह शाहरुख खान को जानता है?

उसके पीछे खड़ा एक और सिपाही उसे कैमरे के सामने कहने के लिए उकसाता है, 'दागालो अच्छा है.' 'दागालो', ज़ाहिर है, मोहम्मद हमदान दागालो, या 'हेमेती' के बारे में है, जो आरएसएफ का खूंखार नेता था.

परिवार में पत्नी और दो बेटे

सूत्रों के मुताबिक 36 साल के बेहेरा को अल फशीर शहर से किडनैप किया गया, जो खार्तूम से 1000 किमी दूर है. वहां से उसे नायला शहर लाया गया, जो आरएसएफ का गढ़ है और दक्षिण पश्चिम सूडान में दक्षिण दारफुर की राजधानी है. यह खार्तूम से करीब 1200 किमी दूर है.

जब बेहेरा के परिवार से ओडिशा में संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वह 2022 से सूडान की सुकराती प्लास्टिक फैक्ट्री नाम की कंपनी में काम कर रहा है. बेहेरा की पत्नी सुष्मिता ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, कि दंपत्ति के दो बेटे हैं, जिनकी उम्र आठ और तीन साल है.

कैमरे के आगे गिड़गिड़ाया

बेहेरा के परिवार ने एक वीडियो दिखाया, जिसमें वह फर्श पर हाथ बांधे नजर आ रहा है और कैमरे के आगे गिड़गिड़ाते दिख रहा है. वह कहता है, 'मैं यहां अल फशीर में हूं, जहां मेरी हालत बहुत खराब है. मैं यहां बहुत मुश्किलों में दो साल से रह रहा हूं. मेरा परिवार और बच्चे बहुत परेशान हैं. मेरी गुजारिश है कि ओडिशा सरकार मेरी मदद करे.'

कैमलबैक और टोयोटा टेक्निकल्स पर छापा मारते हुए, आरएसएफ ने 18 महीने की घेराबंदी के बाद अल फशीर के आखिरी सरकारी गढ़ पर कब्जा कर लिया है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सोमवार को चेतावनी दी कि इस इलाके में सामूहिक हत्याओं और बलात्कारों की रिपोर्टों के बाद आरएसएफ की कार्रवाई युद्ध अपराध के बराबर हो सकती है.

क्या बोले भारतीय राजदूत

भारत में सूडान के राजदूत डॉ. मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने बताया, 'अल फशीर में संचार पूरी तरह से ठप है. शहर में कोई भी किसी से संपर्क नहीं कर सकता. और हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि किसी भी गलती से उसे कोई नुकसान या चोट न पहुंचे. यह बहुत अप्रत्याशित है. हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और हमने देखा है कि वे क्या करने में सक्षम हैं. हमें उम्मीद है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा. और हमें उम्मीद है कि हम उसे जल्द ही सुरक्षित वापस आते हुए देख पाएंगे.'