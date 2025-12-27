Advertisement
सुबह 4:45 बजे का है ये हाल..., रोजगार के लिए दुबई जाना चाहते हैं तो वीडियो में दिख जाएगा कड़वा सच

'सुबह 4:45 बजे का है ये हाल...', रोजगार के लिए दुबई जाना चाहते हैं तो वीडियो में दिख जाएगा कड़वा सच

Dubai Viral Video: कई यूज़र्स ने बेहतर कमाई की तलाश में घर से दूर रहने की भावनात्मक कीमत पर विचार किया. एक यूज़र ने लिखा, 'हमारे भारत से बेहतर कुछ नहीं है, और हमारे परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है. हम जो कुछ भी कमाना या हासिल करना चाहते हैं, वह अपने परिवार के साथ रहकर करना चाहिए, घर से दूर जाकर नहीं.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:29 PM IST
'सुबह 4:45 बजे का है ये हाल...', रोजगार के लिए दुबई जाना चाहते हैं तो वीडियो में दिख जाएगा कड़वा सच

दुबई में रहने वाले एक भारतीय व्यक्ति ने एक वीडियो शेयर करके सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें शहर में प्रवासी मज़दूरों की सुबह की दिनचर्या दिखाई गई है. पंकज चौहान नाम के एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किए गए इस क्लिप में, सुरक्षा हेलमेट पहने मज़दूरों की एक लंबी लाइन दिखाई दे रही है, जो सुबह लगभग 4.45 बजे बसों में चढ़ रहे हैं. यह सीन किसी लेबर अकोमोडेशन एरिया का लग रहा है, जहां मज़दूरों को उनके काम की जगहों पर ले जाने से पहले इकट्ठा किया जाता है.

वीडियो रिकॉर्ड करते समय, चौहान को स्थिति पर टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें वह कह रहे हैं, 'दुबई का हाल ये है', जिसका मोटा-मोटा मतलब है, 'दुबई की यही हालत है.' उनकी यह टिप्पणी, सूरज उगने से पहले लाइन में लगे मज़दूरों के इस वीडियो के साथ है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कई सोशल मीडिया यूजर्स के दिलों को छू गई. इस वीडियो को 6 लाख से ज़्यादा बार देखा गया है, और यूज़र्स ने क्लिप में दिखाए गए प्रवासी जीवन की सच्चाइयों पर ज़ोरदार प्रतिक्रिया दी है. कई दर्शकों ने कहा कि इस दृश्य ने उन लोगों के बलिदानों को उजागर किया है जो विदेश में रोज़ी-रोटी कमाने के लिए अपना घर और परिवार छोड़ देते हैं.

 

कमेंट सेक्शन में आए एक से बढ़कर एक कमेंट
कमेंट सेक्शन जल्द ही भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिगत विचारों से भर गया. एक यूज़र ने लिखा, 'हमारे भारत से बेहतर कुछ नहीं है, और हमारे परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है. हम जो कुछ भी कमाना या हासिल करना चाहते हैं. वह अपने परिवार के साथ रहकर करना चाहिए. घर से दूर जाकर नहीं.' एक अन्य ने इसी तरह का अनुभव साझा करते हुए कहा, 'सऊदी अरब में भी यही स्थिति है. मैं भी सात साल तक ऐसे ही रहा.'

सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो पर दी प्रतिक्रियाएं
कई यूज़र्स ने वित्तीय लाभ से ज़्यादा परिवार के महत्व पर ज़ोर दिया. एक यूजर ने इस वीडियो वाली पोस्ट पर कमेंट में लिखा था, 'पैसे कमाओ लेकिन अपने घर और परिवार के साथ रहो. सुख और दुख में एक साथ खड़े रहना ही असली मायने रखता है.' एक अन्य यूज़र ने कहा, 'अगर भारत में लोगों को इतनी शिकायतें हैं, तो उन्हें यह देखना चाहिए.'

कई यूज़र्स ने बेहतर कमाई की तलाश में घर से दूर रहने की भावनात्मक कीमत पर विचार किया. एक यूज़र ने लिखा, 'हमारे भारत से बेहतर कुछ नहीं है, और हमारे परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है. हम जो कुछ भी कमाना या हासिल करना चाहते हैं, वह अपने परिवार के साथ रहकर करना चाहिए, घर से दूर जाकर नहीं.'

(यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर है. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नही करता है.)

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

Dubaivideo viral

