Advertisement
trendingNow13054365
Hindi Newsदुनियायहां हार्ट पेन को गंभीर नहीं माना जाता...., तड़पता रहा पति लेकिन डॉक्टरों के कान में जूं तक न रेंगी, मृतक प्रशांत की पत्नी का अस्पताल पर गंभीर आरोप

'यहां हार्ट पेन को गंभीर नहीं माना जाता....,' तड़पता रहा पति लेकिन डॉक्टरों के कान में जूं तक न रेंगी, मृतक प्रशांत की पत्नी का अस्पताल पर गंभीर आरोप

Indian Man Dies Of Heart Attack In Canada: कनाडा के एक अस्पताल में भारतीय मरीज के साथ लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई. मृतक प्रशांत की मौत को लेकर उनकी पत्नी ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 26, 2025, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'यहां हार्ट पेन को गंभीर नहीं माना जाता....,' तड़पता रहा पति लेकिन डॉक्टरों के कान में जूं तक न रेंगी, मृतक प्रशांत की पत्नी का अस्पताल पर गंभीर आरोप

Indian Man Dies In Canada Hospital: कनाडा में बीते दिनों एक भारतीय मूल के शख्स की अस्पताल में इमरजेंसी रूम में घंटों इंतजार करने के बाद मौत हो गई. 44 साल के प्रशांत श्रीकुमार नाम के इस शख्स को दिल का दौरा पड़ा था. घटना के बाद अब मृतक की पत्नी ने एडमंटन हॉस्पिटल पर समय पर उनके पति को मेडिकल हेल्प न देने और उनके पति की हत्या करने का आरोप लगाया. प्रशांत की पत्नी के मुताबिक सीने में गंभीर दर्द होने के बाद भी अस्पताल की ओर से उनके पति की हालत को नजरअंदाज किया गया. 

अस्पताल की लापरवाही 

प्रशांत की पत्नी ने कहा,' उन्हें दोपहर करीब 12:15 बजे ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल लाया गया था. वह दोपहर 12:20 बजे से लेकर रात करीब 8: 50 बजे तक फर्स्ट एड रूम में लगातार सीने में दर्द की शिकायत लेकर बैठे थे. उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था. आखिरी बार उनका ब्लड प्रेशर 210 था. उन्हें अंदर ले जाया गया. बाहर इंतजार करते समय उन्हें केवल टाइलेनॉल ही दी गई और कोई मदद नहीं की गई. हॉस्पिटल ने कहा कि यहां सीने में दर्द को गंभीर समस्या नहीं माना जाता है. उन्हें हार्ट बीट रुकने का संदेह नहीं है.' प्रशांत की पत्नी ने कहा कि उनके पति बेहोश हो गए. नर्स को कहते सुना गया था कि उनकी नब्ज महसूस नहीं हो रही थी. उन्होंने कहा,' जब हम अंदर आए तो उसे बैठने के लिए कहा गया. वह कुछ सेकंड के लिए उठा और गिर पड़ा.'  

ये भी पढ़ें- 'पापा मुझसे सहन नहीं हो रहा दर्द...,' 8 घंटे तक चीखता रहा शख्स, अस्पताल ने एक न सुनी; कनाडा में दिल का दौरा पड़ने से भारतीय की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षाकर्मियों ने भी की बदतमीजी 

प्रशांत की पत्नी ने कहा कि नर्स को यह कहते हुए सुना गया कि मुझे उनकी नब्ज महसूस नहीं हो रही है. इसलिए ग्रे नन्स अस्पताल के प्रशासन और कर्मचारियों ने समय पर मेडिकल हेल्प न देकर मेरे पति प्रशांत श्रीकुमार की जान ले ली है. उन्होंने कहा कि सुकक्षाकर्मी भी इतने बुरे थे कि उन्होंने उनकी परेशानी समझने के बदले उल्टा कहा कि वह असभ्य व्यवहार कर रही हैं.

सिक्योरिटी ने प्रशांत की पत्नी से कहा,' मैडम, आप बेहद असभ्य व्यवहार कर रही हैं.' इसको लेकर महिला ने कहा कि मूल रूप से उनके लिए किसी इंसान को मारना और पत्नी को यह कहना कि आप असभ्य व्यवहार कर रही हैं, जायज है. 

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिंसा के बीच शेख हसीना की सीट से चुनाव लड़ेंगे यह हिंदू नेता, कौनसा मुद्दा उठाएंगे?  

 

अस्पताल का लापरवाही से हुई मौत 

कनाडाई न्यूज मीडिया 'ग्लोबल न्यूज' के मुताबिक प्रशांत को काम के दौरान सीने में तेज दर्द होने लगा. एक कस्टमर उन्हें साउथ-ईस्टर्न एडमंटन स्थित ग्रे नन्स हॉस्पिटल ले गया, जहां उनका फर्स्ट एड शुरु किया गया. इसके बाद उन्हें इमरजेंसी रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया. प्रशांत के पिता कुमार श्रीकुमार कुछ ही देर बाद अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया,' मेरे बेटे ने मुझसे कहा, पापा मैं दर्द सहन नहीं कर सकता.' परिवार के मुताबिक प्रशांत ने अपने दर्द को 10 में से 15 बताया और अस्पताल के कर्मचारियों को अपनी स्थिति की गंभीरता के बारे में भी सूचित किया, हालांकि इसके बावजूद उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच