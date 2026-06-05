50 से कम AQI, पब्लिक सेफ्टी, बेहतर मेडिकल सर्विस... क्यों जापान का दीवाना हो गया यह भारतीय,चुन-चुनकर गिनाईं खासियतें

Japan Standard Of Living: जापान दुनिया के सबसे साफ-सुथरे देशों में आता है. यहां की साफ हवा, साफ सड़कें और चेरी ब्लॉसम हर साल सैकड़ों लोगों को यहां आमंत्रित करता है. पिछले 10 सालों से जापान रह रहे एक भारतीय शख्स ने बताया कि डेली लाइफस्टाइल और कामकाज के बारे में यह देश उतना ही प्रभावशाली है. इस शख्स का नाम अंकित पुरोहित है, जो IIM काशीपुर के पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में जापान में रहते हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर बताया कि लगभग एक दशक बाद भी वह जापान को अपना घर क्यों मानते हैं.

जापान की कमियां

अंकित ने अपनी वीडियो का शीर्षक 'जापान में रहने की कमियां' रखा है, जबकि असल में उन्होंने उन फायदों को गिनाया है, जिनकी वजह से वह इतने लंबे समय से यहां रह रहे हैं. अंकित ने सबसे पहले बताया कि जापान की एयर क्वालिटी साफ है. इसका AQI आमतौर पर 50 से नीचे रहता है, जिससे यहां के लोगों को दिनभर सांस लेने के लिए साफ हवा मिलती है.

उन्होंने जापान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी तारीफ करते हुए कहा कि यहां बसें और ट्रेनें समय की पाबंद हैं. यहां शायद ही कभी काम पर देरी से पहुंचने की चिंता होती है. इसके साथ ही सफर के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहता है और यात्री या तो चुप रहते हैं या धीरे बोलते है. भीड़ के दौरान यहां का वातावरण भी शांत रहता है.

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कैसा है जापान का वर्कप्लेस?

अंकित ने जापान के वर्कप्लेस के माहौल की बात करते हुए कहा कि कई लोग मानते हैं कि जापान में काम का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसका कारण यहां का व्यवस्थित पे सिस्टम है, जो ओवरटाइम काम करने और छुट्टियों या अवकाश के दिन काम करने पर भुगतान करता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि वहां अधिक मेहनत करने वाले लोगों को मान्यता मिलती है.

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जापान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग

IT में काम करने वाले अंकित ने जापान में पब्लिक सर्विस की क्वालिटी के बारे में बताते हुए कहा कि वहां लोगों को टैक्स पे करने के बाद मेडिकल सर्विस, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेफ्टी और बेहतर सेवाओं के साथ ही कई लाभ मिलते हैं. अंकित के अनुसार, साफ वातावरण, बेहतर ट्रांसपोर्ट, फेयर वर्कप्लेस पॉलिसी और हाई क्वालिटी वाली पब्लिक सर्विस का यह संयोजन ही जापान में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है.