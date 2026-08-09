/गर्लफ्रेंड की जुबान से ये शब्द सुनते ही हैवान बना भारतीय छात्र, मर्डर करके जर्मनी भागा, फिर ऐसे हुआ गिरफ्तार

अमेरिका के एरिज़ोना राज्य से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक 19 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता खत्म करने का फैसला किया तो बॉयफ्रेंड ने गुस्से में आकर उसे मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जर्मनी भाग गया था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है.
आरोपी की पहचान वरुण बाचीगारी के रूप में की गई है, जो भारतीय मूल का छात्र है. आरोप है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की 19 साल की छात्रा जूलिसा रूबी सालाजार उसके साथ रिलेशनशिप में थी. जब सालाजार ने वरुण के हिंसक व्यवहार के चलते उससे रिश्ता तोड़ने की योजना बनाई, तो आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और अमेरिका से फरार हो गया.
अमेरिकी मीडिया आउटलेट 13 न्यूज़ के अनुसार, यह घटना टक्सन (Tucson) शहर की है. 6 अगस्त को जब परिजनों का सालाजार से संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस जब सालाजार के अपार्टमेंट पहुंची, तो वह फर्श पर बेसुध पड़ी मिली. उसकी गर्दन और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, पुलिस ने तुरंत इसे हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस जांच में सालाजार की रूममेट ने बताया कि वह वरुण के मारपीट वाले रवैये से परेशान थी और ब्रेकअप करना चाहती थी. 5 अगस्त को सालाजार के कमरे से काफी देर तक चीखने-चिल्लाने की आवाजें आई थीं, जब रूममेट ने चिंता जताई, तो सालाजार ने मैसेज में कहा था कि 'सब ठीक है, बस थोड़ा झगड़ा हुआ था.'
बिजनेस एनालिटिक्स की पढ़ाई करने वाले वरुण बाचीगारी का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में मारपीट के एक मामले के बाद उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था. इसके अलावा उस पर एक अन्य हमले का केस भी दर्ज था. हाल ही में नौकरी छूट जाने के कारण उसका वीजा स्टेटस खतरे में था और वह कमरे का किराया भी नहीं दे पा रहा था.
हत्या को अंजाम देने के बाद वरुण ने पकड़े जाने से बचने के लिए तुरंत देश छोड़ने की योजना बनाई. उसने कथित तौर पर अपनी मृत गर्लफ्रेंड के बैंक कार्ड का इस्तेमाल कर एयरपोर्ट तक के लिए कैब बुक की, इसके बाद वह टक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ह्यूस्टन गया और वहां से बर्लिन (जर्मनी) की फ्लाइट पकड़ ली. उसकी मंशा जर्मनी के रास्ते भारत भागने की थी.
हालांकि, टक्सन पुलिस ने एफबीआई (FBI) और जर्मन पुलिस के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई की. जैसे ही वरुण बर्लिन हवाई अड्डे पर उतरा, जर्मन अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया. अब उसे वापस एरिज़ोना लाने की प्रक्रिया चल रही है, जहां उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर (पूर्व-नियोजित हत्या) का मुकदमा चलेगा.