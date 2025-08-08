कनाडा में 2 गुटों के बीच गोलीबारी में भारतीय छात्रा की मौत, पुलिस ने हत्यारे को किया अरेस्ट
कनाडा में 2 गुटों के बीच गोलीबारी में भारतीय छात्रा की मौत, पुलिस ने हत्यारे को किया अरेस्ट

Violence With Indian Students : कनाडा में बस स्टॉप के बाहर इंतजार कर रही एक भारतीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 08, 2025, 01:25 PM IST
कनाडा में 2 गुटों के बीच गोलीबारी में भारतीय छात्रा की मौत, पुलिस ने हत्यारे को किया अरेस्ट

Indian Student Killed In Canada: कनाडा में 21 साल की भारतीय मेडिकल स्टूडेंट हरसिमरत रंधावा की गोली मारकर हत्या करने वाले 32 साल के शख्स को हिरासत में ले लिया गया है. जेरडाइन फोस्टर नाम के इस शख्स को मंगलवार 5 अगस्त 2025 को ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स से गिरफ्तार किया गया है. उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर और हत्या के प्रयास के 3 मामले दर्ज किए गए हैं. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार 
'बैरीटुडे डॉटकॉम' की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 7 अगस्त 2025 को डिटेक्टिव सार्जेंट डेरिल रीड ने बताया कि पर जेम्स स्ट्रीट और साउथ बेंड रोड के इलाके में हुई इस घटना में कम से कम 7 लोग, 4 कारें और कई बंदूकें शामिल थीं. बताया जा रहा है कि पास के 1 घर की खिड़की से भी गोलियां निकलीं, लेकिन अंदर मौजूद किसी को चोट नहीं आई. रीड ने कहा कि वह इस बारे में और जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि मामला अब अदालत में है. डिटेक्टिव रीड के मुताबिक आरोपी का हाल्टन, हैमिल्टन और नियाग्रा इलाकं से संबंध है. वह किराए में रहता है. अधिकारी के मुताबिक हत्या में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है.  

ये भी पढ़ें- उगाही के खिलाफ उठाई आवाज तो कर दी पत्रकार की हत्या, यूनुस के राज में जमकर बढ़ रही गुंडागर्दी

गोलीबारी में हुई मौत 
पुलिस के मुताबिक 17 अप्रैल 2025 को हिंसक झड़प बस स्टॉप पर गोलीबारी से कुछ मिनट पहले शुरू हुई थी. इस दौरान हरसिमरत रंधावा अपर जेम्स स्ट्रीट और साउथ बेंड रोड पर बस का इंतजार कर रही थी. इस दौरान उसे अचनाक गोली लगी. हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. हैमिल्टन पुलिस ने बताया कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने रंधावा के सीने में गोली लगी हुई देखी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.   

ये भी पढ़ें- हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की तुरंत मौत, सीएम ने जताया दुख

क्लिनिक खोलना चाहती थी हरसिमरत 
स्थानीय पुलिस के मुताबिक हरसिमरत रंधावा निर्दोष थी. 2 वाहनों के बीच हुई गोलीबारी की घटना में एक गोली लगने से उसकी मौत हो गई. हत्या की अभी जांच की जा रही है. बता दें कि हरसिमरत का एक छोटा भाई भी है. वह 2 साल पहले मेडिकल की पढ़ाई के लिए कनाडा गई थी. हरसिमरत के चचेरे भाई बलराज सिंह के मुताबिक वह मोहॉक कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोलना चाहती थी.  

F&Q   

हरसिमरत रंधावा क्या करती थी?
हरसिमरत रंधावा मोहॉक कॉलेज में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी और अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोलना चाहती थी. 

गोलीबारी कैसे हुई? 
दो वाहनों के बीच हुई गोलीबारी में एक गोली लगने से हरसिमरत रंधावा की मौत हो गई, जब वह बस स्टॉप पर खड़ी थी.

