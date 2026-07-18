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इंडियन मर्चेंट नेवी कैप्‍टन लेकर जा रहा था 98 हजार टन रूसी तेल! कोर्ट तक क्‍यों पहुंची बात?

14 जून को कैमरून के फ्लैग तले एक कार्गो ऑयल टैंकर शिप MV Smyrtos इंग्लिश चैनल से होकर गुजर रहा था. ब्रिटेन को शक था कि उस ऑयल टैंकर में प्रतिबंधित रूसी तेल मौजूद है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 18, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:24 AM IST
इंडियन मर्चेंट नेवी कैप्‍टन लेकर जा रहा था 98 हजार टन रूसी तेल! कोर्ट तक क्‍यों पहुंची बात?

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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