कैमरून के झंडे तले चलने वाले MV Smyrtos जहाज की पहचान ब्रिटेन के अधिकारियों ने एक संदिग्ध 'शैडो फ्लीट' जहाज के तौर पर की है. अदालती कार्यवाही में बताया गया कि यह जहाज हांगकांग की एक कंपनी का है. 14 जून को इंग्लिश चैनल में ब्रिटिश सेना ने MV Smyrtos नाम के उस ऑयल टैंकर को रोका, जिसके कैप्टन पंत थे. इसके बाद पंत को अरेस्‍ट कर लिया गया. ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक यह UK के नेतृत्व में किया गया पहला ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें किसी ऐसे जहाज को रोका गया जिस पर रूस के तथाकथित 'शैडो फ्लीट' (गुप्त बेड़े) का हिस्सा होने का शक था. माना जाता है कि इस बेड़े का इस्तेमाल रूसी तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता है.