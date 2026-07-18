14 जून को कैमरून के फ्लैग तले एक कार्गो ऑयल टैंकर शिप MV Smyrtos इंग्लिश चैनल से होकर गुजर रहा था. ब्रिटेन को शक था कि उस ऑयल टैंकर में प्रतिबंधित रूसी तेल मौजूद है. रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने रूसी तेल की खरीद-फरोख्त पर बैन लगा रखा है. इस आधार पर शिप की जांच की गई तो उस पर 98 हजार टन रूसी तेल पाया गया. ब्रिटेन ने शिप के इंडियन मर्चेंट नेवी कैप्टन अजय पंत को पकड़ लिया.
अब ब्रिटेन की एक अदालत ने इस आधार पर अजय पंत की जमानत याचिका खारिज कर दी है कि उनके ब्रिटेन से भागने का खतरा है. उत्तराखंड के 38 वर्षीय पंत लंदन की एक अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए. उन पर प्रतिबंधित रूसी तेल को किसी तीसरे देश में भेजने में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप है. इस केस का ट्रायल 15 दिसंबर से शुरू हो सकता है. दोषी पाए जाने पर पंत को अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है.
ब्रिटिश अभियोजकों का आरोप है कि पंत ने UK के प्रतिबंध नियमों का उल्लंघन करते हुए जहाज के जरिए प्रतिबंधित रूसी तेल और तेल उत्पादों को 'सीधे या परोक्ष रूप से' ट्रांसपोर्ट किया. उनका कहना है कि जहाज के कप्तान के तौर पर उन्हें पता था कि कार्गो में लगभग 98,000 टन रूसी तेल था.
MV Smyrtos
कैमरून के झंडे तले चलने वाले MV Smyrtos जहाज की पहचान ब्रिटेन के अधिकारियों ने एक संदिग्ध 'शैडो फ्लीट' जहाज के तौर पर की है. अदालती कार्यवाही में बताया गया कि यह जहाज हांगकांग की एक कंपनी का है. 14 जून को इंग्लिश चैनल में ब्रिटिश सेना ने MV Smyrtos नाम के उस ऑयल टैंकर को रोका, जिसके कैप्टन पंत थे. इसके बाद पंत को अरेस्ट कर लिया गया. ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक यह UK के नेतृत्व में किया गया पहला ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें किसी ऐसे जहाज को रोका गया जिस पर रूस के तथाकथित 'शैडो फ्लीट' (गुप्त बेड़े) का हिस्सा होने का शक था. माना जाता है कि इस बेड़े का इस्तेमाल रूसी तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता है.
पंत के बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि उनके क्लाइंट सिर्फ एक कर्मचारी थे जो कार्गो शिप के मालिकों के निर्देशों का पालन कर रहे थे और कार्गो या उसके गंतव्य (destination) को तय करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि पंत का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है.