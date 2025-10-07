बारूद-मिसाइलों की बारिश के बीच यूक्रेन ने भारतीय छात्र को पकड़ा, रूस की तरफ से लड़ रहा था जंग; वीडियो वायरल

Indian National Arrested In Ukraine: यूक्रेन ने एक भारतीय छात्र को पकड़ लिया है जो रूसी सेना के साथ लड़ रहा था. 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर को यह जानकारी दी. बयान के अनुसार, गुजरात के मोरबी का 22 वर्षीय छात्र माजोती साहिल मोहम्मद हुसैन रूस के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था. ब्रिगेड द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में माजोटी ने कहा कि उन्हें ड्रग से जुड़े आरोपों में रूसी जेल में सात साल की सजा सुनाई गई थी. उन्हें आगे की सजा से बचने के लिए रूसी सेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मौका दिया गया था, जिसके बाद वो भी युद्ध में शामिल हो गया था.

Ukraine's military says they have captured an Indian national who was fighting alongside Russian forces. Add Zee News as a Preferred Source Majoti Sahil Mohamed Hussein is a 22-year-old student from Morbi, Gujarat, India & came to Russia to study at a university pic.twitter.com/Kzi5F4EDR4 — Sidhant Sibal (@sidhant) October 7, 2025

मैं नहीं लौटना चाहता वापस रूस: हुसैन

हुसैन ने बताया कि उसे सितंबर में एक ट्रेनिंग दी गई थी. ट्रेनिंग के दौरान हुसैन मशीन गन चलाना, और ग्रेनेड फेंकना सिखाया गया था, उसके बाद उसे तुरंत युद्ध के लिए भेज दिया गया था. हुसैन ने कहा कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया. वे सब झूठे हैं. हुसैन के अनुसार, कमांड ने पहले एक लाख रूबल, फिर पांच लाख और बाद में डेढ़ लाख रूबल देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला. हुसैन ने बताया कि 30 सितंबर को भारतीय को ग्रीन जोन में डाल दिया गया और अगले दिन उसे हमले के लिए भेज दिया गया. तीन दिन मोर्चे पर रहने के बाद उसने स्वेच्छा से यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. पूछताछ के दौरान उसने कहा कि मैं यूक्रेनी ठिकानों के पास गया मशीन गन नीचे रख दी और आत्मसमर्पण कर दिया. मैं रूस वापस नहीं लौटना चाहता. गौरतलब है कि रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती जारी है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, क्रेमलिन एक बार फिर धोखे और दबाव के जरिए विदेशियों की सक्रिय भर्ती कर रहा है.