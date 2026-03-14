जब होर्मुज से गुजर रहे थे LPG टैंकर 'शिवालिक' और 'नंदा देवी', तब भारतीय नौसेना क्या कर रही थी; एक्सपर्ट ने बताया

Indian Navy Escorts LPG Tankers Shivalik, Nanda Devi: ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकलने की हरी झंडी मिलते ही भारतीय जहाजों की आवाजाही आंशिक रूप से शुरू हो गई. इस फैसले ने खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है. समंदर के कारोबारी रूट की निगरानी करने वाली संस्थाओं के मुताबिक भारत से जुड़े जहाज पूरी तरह सुरक्षित हैं और अपने डेस्टिनेशन की ओर तय रफ्तार से बढ़ रहे हैं. सैटेलाइट इमेजरी एनालिस्ट डेमियन साइमन के मुताबिक, भारतीय नौसेना भारतीय झंडे लगे एलपीजी गैस टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को ओमान की खाड़ी से लगातार एस्कॉर्ट कर रही है.

'मौत की गली' से गुजर रहे थे LPG टैंकर, नौसेना ने किया एस्कॉर्ट

सैटेलाइट इमेजरी एनालिस्ट डेमियन साइमन ने कहा, 'लगता है कि इंडियन नेवी के तीन वॉरशिप ओमान की खाड़ी में पहुंच गए हैं, जो उस इलाके में तनाव भरे माहौल के बीच अपने कारोबारी जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे. ट्रैकिंग डेटा एप के हिसाब से इंडियन फ्लैग वाला LPG टैंकर शिवालिक, IMO 9356892 एस्कॉर्ट किया जा रहा है.

Three Indian Navy warships appear to have arrived in the Gulf of Oman likely to escort merchant vessels amid the tense security situation in the region - Indian flagged LPG Tanker SHIVALIK, IMO 9356892 is currently being escorted as per tracking data pic.twitter.com/yegxT95wsg Add Zee News as a Preferred Source — Damien Symon (@detresfa_) March 14, 2026

'पोजिशनिंग में बदलाव संभव'

अपने अगले एक्स पोस्ट में साइमन ने लिखा- 'कृपया ध्यान दें. इलाके में चल रही जीपीएस गड़बड़ी के कारण जहाजों की पोजीशनिंग ऊपर-नीचे हो सकती है. वहीं दूसरा भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर नंदा देवी ओमान की खाड़ी से दूर जा रहा है. यह भी शायद भारतीय नौसेना के एस्कॉर्ट ग्रुप में शामिल हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बताए गए डेटा के मुताबिक दोनों टैंकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं. अभी की पोजीशन को एक अनुमान के तौर पर लें, इसमें बदलाव संभव है'.

दोनों एलपीजी टैंकर कब भारत आएंगे, सामने आई तारीख

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सूत्रों और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी टैंकर, शिवालिक और नंदा देवी दोनों 14 मार्च को कथित 'मौत की गली' यानी होर्मुज स्ट्रेट से एकदम सुरक्षित निकलकर भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ते जा रहे हैं. अनुमान के मुताबिक आगे भी सब कुछ सही रहा तो शिवालिक 16 मार्च को मुंद्रा और नंदा देवी 17 मार्च को कांडला पोर्ट पर उतरेंगे.ये दोनों जहाज लगभग 92,700 टन लिक्विफाइड गैस ले जा रहे हैं. पीएम मोदी ने इनकी सुरक्षा के लिए ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर सीधी बात की थी.

भारत की कूटनीति और कुशल रणनीतिक प्रबंधन के चलते ये जटिल ऑपरेशन बेहद सावधानी के साथ भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की निगरानी में चलाया जा रहा है. दोनों टैंकर जब होर्मुज से गुजर रहे थे भारत की नौसेना उन्हें अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम समेत तमाम सुरक्षा तंत्रों के साथ उन पर पैनी नजर बनाए हुई थी और अब भी उन्हें एस्कॉर्ट कर रही है.

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