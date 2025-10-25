हाथ पर साबुन लगाया और... अस्पताल के टॉयलेट में खड़े युवक के साथ भारतीय नर्स की शर्मनाक हरकत

Indian Nurse in Singapore: सिंगापुर में एक भारतीय नर्स ने शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है, जिसके चलते उसे जेल के और कोड़ों की सजा भी मिली है, साथ ही सस्पेंशन का भी सामना करना पड़ा है. यहां एक प्रीमियम अस्पताल में स्टाफ नर्स के तौर पर काम करने वाली भारतीय नर्स पर आरोप है कि उसने एक गेस्ट से छेड़छाड़ की है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 साल की एलिपे शिवा नागु ने जून महीने में अस्पताल के अंदर आए एक पुरुष के साथ कुछ ऐसा किया कि मामला बड़ा हो गया. नर्स ने अपने जुर्म को लेकर कहा है कि वो पीड़ित को 'डिसइंफेक्ट' करना चाहती थी. यानी नर्स पुरुष का इंफेक्शन के खतरे से बचाने की कोशिश कर रही थी. इस घटना के बाद उन्हें तुरंत नर्सिंग ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया.

अस्पताल में दादा से मिलने आया था पीड़ित

कोर्ट के दस्तावेजों में पीड़ित की उम्र और पहचान को खुफिया रखा गया है. डिप्टी पब्लिक प्रोसीक्यूटर युजीन फुआ का कहना है कि पीड़ित 18 जून को अपने दादा से मिलने अस्पताल आया था, जो अस्पताल में भर्ती थे. इस दौरान पीड़ित टॉयलेट में गया और तभी नर्स एलिपे ने अंदर झांककर देखा. साथ ही अपने हाथ पर साबुन लगाकर उसके साथ छेड़छाड़ भी की. इस बारे में जांच के दौरान जब नर्स से पूछा गया तो उसने कहा कहा कि वो पीड़ित को 'डिसइंफेक्ट' करना चाहती थी.

14 महीने की जेल और 2 कोड़े की सजा

कहा जा रहा है कि पीड़ित पुरुष इस घटना से पूरी तरह हैरान था, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इसके बाद पीड़ित अपने दादा के बिस्तर पर लौट गया. अदालत के दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया कि इसके बाद क्या हुआ लेकिन यह मामला 21 जून को रिपोर्ट किया गया. एलिपे को दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया. अदालत ने एलिपे को एक साल और दो महीने की जेल के साथ-साथ दो कोड़े की सजा सुनाई. यह मामला सिंगापुर में गंभीर अपराध माना गया, क्योंकि इसमें अस्पताल में आए एक मरीज के साथ यौन उत्पीड़न हुआ.