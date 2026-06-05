पति की एक गलती ने पत्नी को किया मालामाल, 23 साल बाद खाते में आए करोड़ों रुपये; तलाक के मुकदमे में मिली जीत

UK Divorce Case: कहते हैं कि झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, सच के सामने लंबे समय तक टिक नहीं पाता है. ऐसा ही एक मामला ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिला के साथ देखने को मिला है. तलाक के मामले के बीच पति की ओर से की गई एक छोटी सी गलती ने उसे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया. 23 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महिला को आखिरकार अपने पति से 85 करोड़ रुपये मिले. यह मामला ब्रिटेन में रहनी वाली भारतीय मूल की वर्षा गोहिल और उनके पूर्व पति भद्रेश गोहिल से संबंधित है.

तलाक के बीच समझौता

वर्षा गोहिल और भद्रेश गोहिल के बीच साल 2002 में तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई थी. वर्षा ने अदालत में अपने पति पर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था. उस वक्त दोनों 3 बच्चों के पेरेंट्स थे और तलाक के दौरान उनके बीच एक फाइनेंशियल डील हुई थी, जिसके तहत वर्षा के परिवार को भद्रेश की ओर से तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये और प्यूजो कार मिली थी. वर्षा को पहले से ही शक था कि उनके पति भद्रेश ने कोर्ट में अपनी पूरी संपत्ति की पुख्ता जानकारी नहीं दी है. हालांकि, उस वक्त उनके पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे.

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एक गड़बड़ ने किया पर्दाफाश

कुछ सालों बाद भद्रेश गोहिल एक बड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए. जांच एजेंसियों की ओर से उनपर नाइजीरिया के पूर्व गवर्नर जेम्स इबोरी के सयहोगियों से संबंधित करोड़ों पाउंड के पैसों को ऑफशोर कंपनियों और कई बैंक अकाउंट्स के जरिए इधर-उधर ट्रांसफर करने में मदद करने का आरोप लगाया गया. लंबे समय तक चली इस जांच में भद्रेश को जालसाजी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम में दोषी ठहराया गया. साल 2011 में उन्हें 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई. साल 2015 में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई शख्स तलाक के समय अपनी वास्तविक सपंत्ति छिपाता है, तो उसे धोखे का फायदा नहीं मिलेगा. ऐसे में कोर्ट ने वर्षा और भद्रेश गोहिल के सालों पुराने समझौते को फिर से खोलने की परमिशन दी.

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लंबे संघर्ष के बाद मिला इंसाफ

हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के दौरान जस्टिस विलियम्स ने पाया कि भद्रेश की सीज की गई प्रॉपर्टी का एक हिस्सा लीगल सोर्सेज से अर्जित किया गया था. ऐसे में उसे वैवाहिक संपत्ति माना गया और कोर्ट ने लगभग 6.66 मिलियन पाउंड की लीगल प्रॉपर्ट की पहचान करते हुए आदेश दिया कि यह पूरी राशी वर्षा गोहिल को दी जाएगी. जस्टिस ने अपने फैसले में भद्रेश गोहिल के आचरण को बेहद बेईमान बताया. इसके साथ ही अपीलीय अदालत की ओर से स्पष्ट किया गया कि मामले में अब और अपील नहीं की जाएगी. इसी के साथ 23 सालों से चल रही ये कानूनी लड़ाई खत्म हुई और दशकों से संघर्ष कर रही वर्षा गोहिल को न्याय मिला.