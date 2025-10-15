Advertisement
भारतीय मूल के अमेरिकी एडवाइजर एशली टेलिस अरेस्ट, घर पर मिले 1000 टॉप सीक्रेट दस्तावेज; चीन से मिलीभगत के आरोप

Ashley Tellis: अमेरिका में भारतीय मूल के US एडवाइजर को गिरफ्तार किया गया है. उनपर जासूसी से जुड़े आरोप लगाए जा रहे हैं. दावा है कि उनके घर पर 1000 के करीब खुफिया दस्तावेज बरामद हुए हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:17 AM IST
Who is Ashley Tellis: अमेरिका में भारत मामलों पर सलाह देने वाले जाने-माने एक्सपर्ट एशली टेलिस (Ashley Tellis) पर अमेरिका में जासूसी के संगीन आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि उनपर खुफिया दस्तावेज अपने पास रखने और चीनी अधिकारियों से मिलने के आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि 64 वर्षीय टेलिस के घर से 1000 से ज्यादा टॉप सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, टेलिस के घर से 1000 से ज्यादा खुफिया दस्तावेज बरामद हुए. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब वे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में बिना सैलरी के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे, तब उन्हें 25 सितंबर को अमेरिकी वायुसेना की तकनीकों से संबंधित खुफिया दस्तावेज प्रिंट करते हुए देखा गया.

उन पर आरोप है कि उन्होंने वर्जीनिया के फेयरफैक्स में एक रेस्टोरेंट में कई बार चीनी अधिकारियों से मुलाकात की. एक डिनर के दौरान उन्होंने अपने साथ एक मनीला लिफाफा रखा था, जो बाद में उनके पास नहीं देखा गया. दूसरी मुलाकातों में चीनी अधिकारियों ने उन्हें गिफ्ट बैग दिए. उन्हें शनिवार (11 अक्टूबर) को गिरफ्तार किया गया, उसी दिन जब वे रोम उड़ान भरने वाले थे. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने गिरफ्तारी की पुष्टि की लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की. टेलिस के वकीलों ने भी अब तक कोई बयान नहीं दिया है.

कौन हैं एशली टेलिस?

एशली टेलिस मूल रूप से भारत से हैं और अब अमेरिकी नागरिक हैं. वे कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो हैं और उन्होंने राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी. हाल के वर्षों में उन्होंने अमेरिका की भारत नीति की आलोचना की थी. 

अमेरिकी नीति की आलोचना की

पिछले कुछ सालों में उन्होंने वॉशिंगटन की भारत नीति की खुलकर आलोचना की है. उनका कहना था कि भारत की रणनीति अक्सर अमेरिका के हितों से मेल नहीं खाती. उन्होंने कहा था कि भारत रूस और ईरान से अपने रिश्तों की वजह से कई बार अमेरिका से अलग रास्ता अपनाता है.

Tahir Kamran

