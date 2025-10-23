Advertisement
भारतीय मूल के एश्ले टेलिस को चीनी जासूसी मामले में राहत, अमेरिकी कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश

भारतीय मूल के एश्ले को अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने अमेरिका के गोपनीय सरकारी दस्तावेजो को अपने पास रखने और चीनी अधिकारियों से मुलाकात करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. मुंबई में पैदा हुए एश्ले ने अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और यहीं बस गए थे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:27 PM IST
अमेरिका में गिरफ्तार किए गए भारतीय मूल के एक्सपर्ट एश्ले जे. टेलिस को अमेरिका की एक डिस्ट्रिक कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दे दिए हैं. इस दौरान टेलिस के वकीलों ने अमेरिकी अधिकारियों से इस बात का वादा किया है कि टेलिस अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आजीवन प्रतिबद्ध रहेंगे. कोर्ट में जज के सामने शुरुआती सुनवाई में टेलिस के वकीलों ने उनका पक्ष अमेरिका के प्रति देशभक्ति की भावना रखने वाले शख्स के रूप में प्रस्तुत किया. जिसके पास से गोपनीय दस्तावेज किसी दुर्भावना के प्रति नहीं बल्कि उनके बारे में जिज्ञासा की वजह से पाए गए थे. वकीलों ने बताया कि ये दस्तावेज उनके कामकाज के सामान्य दस्तावेज थे. 

एश्ले जे. टेलिस के घर से कथित तौर पर हजार से भी ज्यादा पन्नों के दस्तावेज बरामद हुए थे. उनके केस की सुनवाई मंगलवार (21 अक्टूबर) को हुई थी. इस मामले में उन्हें जमानत तो मिल गयी, लेकिन  हाउस अरेस्ट में रखे जाने का आदेश दिया गया था. लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान उन्हें अमेरिकी कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया. इसके पहले टेलिस की पहली पेशी 14 अक्टूबर को हुई थी. उस दिन अमेरिकी कोर्ट ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को अवैध रूप से अपने पास रखने का आरोप लगाया था. उन पर चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त मुलाकात करने के आरोप भी लगे हैं. बीते लगभग 3 सालों से चीनी अधिकारियों के साथ उनकी बैठकों की निगरानी की जा रही थी. 

कोर्ट की सुनवाई में क्या बोले थे वकील?
कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने बताया कि ये दस्तावेज एक व्यस्त कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गलती से अपने पास रख लिए थे. वहीं एफबीआई ने इस मामले में उनके खिलाफ अमेरिका-चीन में बढ़ रहे तनाव के बीच एक काउंटरइंटेलिजेंस की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया था. यही वजह थी कि अमेरिकी सरकार ने  एश्ले जे. टेलिस को चीनी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया था. वहीं एश्ले ने अमेरिका सरकार के लगाए गए इन आरापों को एक सिरे से खारिज कर दिया है.

क्यों हुई थी एश्ले की गिरफ्तारी?
भारतीय मूल के एश्ले को अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने अमेरिका के गोपनीय सरकारी दस्तावेजो को अपने पास रखने और चीनी अधिकारियों से मुलाकात करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. मुंबई में पैदा हुए एश्ले ने अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और यहीं बस गए थे. एश्ले ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया था. एश्ले जे. टेलिस अमेरिका के रक्षा एवं एशिया नीति के सलाहकार रहे हैं.

जॉर्ज डब्लू बुश के कार्यकाल में संभाली थी बड़ी जिम्मेदारी
भारतीय मूल के विद्वान टेलिस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में कई वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके थे. विदेश विभाग के सलाहकार के अलावा वो कई अन्य वरिष्ठ पदों पर भी काम कर चुके थे. एश्ले पर जो आरोप अमेरिकी जांच एजेंसियों ने लगाए थे उस मामले में अगर वो दोषी साबित हो जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक जेल की सजा के साथ उनके ऊपर बड़ा जुर्माना हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः कौन हैं पॉल कपूर? ट्रंप ने दक्षिण-मध्य एशिया की दी बड़ी जिम्मेदारी, PAK की खैर नहीं!

 

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

