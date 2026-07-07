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इंडोनेशिया डिफेंस डील के लिए खुद को बताया CIA एजेंट, भारतीय मूल का कारोबारी निकला महाठग

Indian Cia Agent: इंडोनेशिया में भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का एजेंट बनकर धोखाधड़ी की. इसने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो तक को नहीं छोड़ा.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:14 AM IST
इंडोनेशिया डिफेंस डील के लिए खुद को बताया CIA एजेंट, भारतीय मूल का कारोबारी निकला महाठग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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