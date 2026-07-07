/इंडोनेशिया डिफेंस डील के लिए खुद को बताया CIA एजेंट, भारतीय मूल का कारोबारी निकला महाठग

उसने दावा किया कि साल 2002 के बाली बम धमाके में आतंकियों को पकड़ने में मदद की थी और उसने प्रबोवो को अमेरिका की ब्लैकलिस्ट से निकलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. यह रिपोर्ट उसके पूर्व बिजनेस पार्टनर, नील्स ट्रूस्ट द्वारा कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की अदालतों में दायर किए गए सिविल केस पर आधारित है. ट्रूस्ट ने कथित तौर पर श्रीवास्तव को अपनी कंपनी में 50 परसेंट ओनरशिप स्टेक दिया. ट्रूस्ट के मुताबिक, श्रीवास्तव ने इंडोनेशिया के ताकतवर बिजनेस लीडर्स के साथ भी रिश्ते बनाए, जिनमें सुबियांटो के भाई और अरसारी ग्रुप के चेयरमैन हाशिम जोजोहादिकुसुमो भी शामिल थे.