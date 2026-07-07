/इंडोनेशिया डिफेंस डील के लिए खुद को बताया CIA एजेंट, भारतीय मूल का कारोबारी निकला महाठग

Indonesia News: इंडोनेशिया में भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का एजेंट बनकर सरकार से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है. इस कारोबारी का नाम गौरव श्रीवास्तव है, इसने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो और दूसरे सीनियर अधिकारियों के साथ करीबी रिश्ते बनाने के लिए CIA एजेंट बनकर अरबों डॉलर की डिफेंस डील पक्की करने की कोशिश की. हालांकि अब अब खुलासा हुआ है.
इस ठग ने खुद को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का अधिकारी बताया, इतना ही नहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो (जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे) और दूसरे बड़े अधिकारियों से दोस्ती बनाई और अपना निकनेम 'मिस्टर जी' रख लिया. 2020 में वह प्रबोवो के साथ वाशिंगटन और जकार्ता में ऊंची स्तर की मीटिंग्स में गया, जहां फाइटर जेट और दूसरे हथियार खरीदने की बात हुई.
उसने दावा किया कि साल 2002 के बाली बम धमाके में आतंकियों को पकड़ने में मदद की थी और उसने प्रबोवो को अमेरिका की ब्लैकलिस्ट से निकलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. यह रिपोर्ट उसके पूर्व बिजनेस पार्टनर, नील्स ट्रूस्ट द्वारा कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की अदालतों में दायर किए गए सिविल केस पर आधारित है. ट्रूस्ट ने कथित तौर पर श्रीवास्तव को अपनी कंपनी में 50 परसेंट ओनरशिप स्टेक दिया. ट्रूस्ट के मुताबिक, श्रीवास्तव ने इंडोनेशिया के ताकतवर बिजनेस लीडर्स के साथ भी रिश्ते बनाए, जिनमें सुबियांटो के भाई और अरसारी ग्रुप के चेयरमैन हाशिम जोजोहादिकुसुमो भी शामिल थे.
मुकदमे में श्रीवास्तव ने रिकॉर्ड किए गए फोन कॉल में दावा किया कि वह CIA के लिए काम करता था. आरोप है कि उसने इस दावे का इस्तेमाल इंडोनेशिया के सीनियर अधिकारियों का भरोसा जीतने और टॉप सरकारी मीटिंग्स में एक्सेस पाने के लिए किया. 2020 में, श्रीवास्तव फाइटर जेट और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट की संभावित खरीद के लिए इंडोनेशिया से तीन लेटर ऑफ इंटेंट (LOIs) हासिल करने में कामयाब रहा.
उसने 2021 और 2022 में दो और डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए एक और लेटर ऑफ इंटेंट और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) हासिल किया. 2020 और 2022 के बीच, श्रीवास्तव से जुड़ी चार कंपनियों ने इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री और एक सरकारी डिफेंस कंपनी के साथ पांच शुरुआती डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए.
हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्रीवास्तव की चारों कंपनियां शेल कंपनियां थीं और उन्हें पहले रक्षा खरीद का कोई अनुभव नहीं था. जब अमेरिका ने 2022 में इंडोनेशिया को 13.9 अरब डॉलर तक के F-15 फाइटर जेट सौदे को मंजूरी दी, तब उस आधिकारिक डील में श्रीवास्तव की किसी भी कंपनी का नाम शामिल नहीं था.