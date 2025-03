">कनाडा में एक और खेला! भारत कनेक्शन के चलते हिंदू सांसद आर्य को चुनाव लड़ने से रोका, जस्टिन ट्रूडो ने निकाली खुन्नस?

Canada Indian-origin MP Chandra Arya: कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत से ‌किस हद तक नफरत करते हैं उसकी बानगी एक बार फिर दिखी है, जब भारत से अच्छे रिश्ते रखने वाले अपने ही पार्टी के सांसद को चुनाव में लड़ने से रोक दिया है. कनाडा की लिबरल पार्टी ने भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य को पार्टी लीडरशिप के लिए चुनाव लड़ने और उनके ओटावा नेपियन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन देने से रोक दिया है. उन पर कथित तौर पर भारत सरकार से करीबी संबंध रखने के आरोप लगे हैं. एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई है.

‌बिना सूचना के भारत आए हिंदू सांसद, पीएम मोदी से की थी मुलाकात

‘ग्लोब एंड मेल’ दैनिक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव था, हिंदू सांसद आर्य ने कनाडा सरकार को भारत की अपनी यात्रा के बारे में सूचित नहीं किया था. उन्होंने पिछले साल अगस्त में भारत का दौरा किया था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी. खबर में कहा गया कि लिबरल पार्टी ने कभी यह नहीं बताया कि उसने तीन बार के सांसद को पार्टी के हालिया नेतृत्व पद के मुकाबले से या नेपियन निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने से क्यों रोका. सूत्र का हवाला देते हुए खबर में कहा गया है कि कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने सरकार को आर्य के ओटावा स्थित भारत उच्चायोग सहित भारत सरकार के साथ कथित करीबी संबंधों के बारे में जानकारी दी थी.

सांसद ने आरोपो को किया खारिज

आर्य ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि वह भारत के प्रभाव में हैं. उन्होंने अखबार को दिए एक बयान में कहा कि एक सांसद के तौर पर मेरा कनाडा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई राजनयिकों और सरकार प्रमुखों से संपर्क रहा है. मैंने एक बार भी ऐसा करने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मांगी है, और न ही मुझे इसकी आवश्यकता पड़ी है. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो या किसी भी कैबिनेट मंत्री ने कभी भी उनकी मुलाकातों या सार्वजनिक बयानों पर चिंता नहीं जताई.

I have been informed by the Liberal Party that my nomination as the candidate for the upcoming federal election in Nepean has been revoked.

While this news is deeply disappointing, it does not diminish the profound honour and privilege it has been to serve the people of Nepean —… pic.twitter.com/Kw5HcsRf6Q

— Chandra Arya (@AryaCanada) March 21, 2025