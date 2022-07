Rishi Sunak: ऋषि सुनक ने ब्रिटिश PM पद के लिए ठोकी ताल, कैंपेन वीडियो में परिवार को लेकर कही ये बात

Rishi Sunak launches bid for next British PM: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद देश का अगला पीएम कौन बनेगा, इस सवाल के जवाब पर पूरी दुनिया की नजर हैं. लेकिन प्रधानमंत्री पद की रेस में एक भारतीय शख्स को सबसे आगे माना जा रहा है. अब ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नये नेता और देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए शुक्रवार को औपचारिक रूप से दावेदारी पेश भी कर दी है.

सुनक ने PM पद के लिए पेश की दावेदारी

इस हफ्ते की शुरूआत में जॉनसन की कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके ब्रिटिश भारतीय मंत्री सर्वोच्च पद आसीन ऐसे टोरी नेता थे जिनकी ओर से नेतृत्व की दौड़ में दावेदारी पेश किया जाना बाकी था. उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरूआत करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा, ‘किसी को इस पल को पकड़ना होगा और सही फैसला लेना होगा.’

इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद और 42 वर्षीय ब्रिटिश सांसद सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लंबे समय से जॉनसन के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाते रहे हैं और समझा जाता है कि उन्होंने अपनी दावेदारी पेश करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के एक बड़े हिस्से का समर्थन जुटा लिया है.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.

Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi

Sign up https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF

— Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022