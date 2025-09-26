Advertisement
9/11 हमले में घायलों का इलाज कर बने थे 'हीरो', डॉ. आनंद को अमेरिका में फिर क्यों हुई 14 साल की जेल?

Indian-origin Dr Neil K Anand: भारतीय मूल के डॉ. नील के. आनंद को अमेरिका में 14 साल की जेल हो गई है.  9/11 हमले के हीरो रहे डॉ. आनंद के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा है. इन आरोपों को आनंद ने नकारा भी है.  जानें पूरी कहानी कैसे घायलों का इलाज करके हीरो बने आनंद अब जेल में हैं. 

Sep 26, 2025, 10:23 AM IST
Indian-origin Dr Neil K Anand 14 Years Jail: अमेरिका में भारतीय मूल के डॉ. नील के. आनंद को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. 9/11 हमले के दौरान घायलों का इलाज कर वे 'हीरो' बने थे, लेकिन अब मेडिकल फ्रॉड के लिए सजा काट रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की वर्ल्ड डेस्क की खबर के मुताबिक, अमेरिका में भारतीय मूल के एक डॉक्टर को मेडिकल फ्रॉड के बड़े घोटाले में फंसाकर 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. पेनसिल्वेनिया के 48 साल के डॉ. नील के. आनंद ने मरीजों को बेकार दवाओं के बैग थोपे, ताकि इंश्योरेंस कंपनियों से लाखों डॉलर की कमाई हो सके. 48 वर्षीय पेंसिल्वेनिया के इस डॉक्टर को 20 लाख डॉलर से अधिक की क्षतिपूर्ति और 20 लाख डॉलर से अधिक की ज़ब्ती का भी भुगतान करने का आदेश दिया गया है. आखिर कैसे एक हीरो की कहानी जेल की सलाखों तक पहुंची? आइए जानते हैं.

9/11 का हीरो: डॉ. आनंद की शुरुआत
11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के दौरान डॉ. आनंद एक इंटर्न डॉक्टर थे. वे ग्राउंड जीरो पहुंचे और घायलों का इलाज किया. बाद में यूएस नेवी में फिजिशियन बने, जहां लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक तक पहुंचे. वॉल्टर रीड आर्मी हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के तौर पर 700 से ज्यादा हार्ट-लंग सर्जरी कीं.लेकिन उनकी ये शोहरत अब फ्रॉड के दाग से धुंधली हो गई है.

'गूडी बैग' का घोटाला
2015 से 2019 तक डॉ. आनंद ने अपने पेनसिल्वेनिया क्लिनिक में मरीजों को अनावश्यक दवाओं के 'गूडी बैग' थोपे. इनमें सेडेटिव्स और दूसरी दवाएं थीं, जिनकी मरीजों को जरूरत नहीं थी.मकसद था मेडिकेयर, ओपीएम, इंडिपेंडेंस ब्लू क्रॉस और एंथम जैसी इंश्योरेंस कंपनियों से फर्जी बिलों के जरिए पैसे वसूलना. यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार, इस धोखाधड़ी से 2.4 मिलियन डॉलर की कमाई हुई. मरीजों को लालच देने के लिए ऑक्सीकोडोन जैसी नशीली दवाएं दी गईं.सिर्फ 9 मरीजों को 20,850 ऑक्सीकोडोन टैबलेट्स दी गईं.

फर्जी प्रिस्क्रिप्शन का खेल
जांच में पता चला कि डॉ. आनंद ने ब्लैंक प्रिस्क्रिप्शन प्री-साइन कर रखे थे, जिन्हें बिना लाइसेंस वाले इंटर्न्स भरते थे. ये इंटर्न्स कंट्रोल्ड सबस्टांस लिखते, जो गैरकानूनी था.अपनी इन-हाउस फार्मेसी से गूडी बैग बांटे जाते.जांच शुरू होने पर डॉ. आनंद ने 1.2 मिलियन डॉलर रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफर कर छिपाने की कोशिश की.

डॉ. आनंद का बचाव
डॉ. आनंद और उनके परिवार ने आरोपों को खारिज किया.उनका कहना था कि उन्होंने क्रॉनिक दर्द वाले मरीजों की मदद की, लेकिन सरकार ने AI और मैनिपुलेटेड डेटा से उन पर हमला बोला.एक ब्लॉग में उन्होंने लिखा, "सरकार पुराने दर्द से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए मुझ पर मुकदमा चलाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हेरफेर किए गए डेटा का उपयोग कर रही है और मदद करने वाले उपकरणों को डॉक्टरों के खिलाफ हथियार में बदल रही है." सोशल मीडिया पर कई ग्रुप्स ने इसे सरकारी साजिश बताया.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

