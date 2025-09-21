अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा, अब गुजराती महिला की गोली मारकर हत्या
Advertisement
trendingNow12930824
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा, अब गुजराती महिला की गोली मारकर हत्या

Gujarati Woman Killed In US: अमेरिका में एक भारतीय मूल की गुजराती महिला की हत्या का मामला सामने आया है. घटना को लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 21, 2025, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा, अब गुजराती महिला की गोली मारकर हत्या

World News In Hindi: अमेरिका-कनाडा समेत दुनियाभर के कई देशों में इन दिनों भारतीयों के प्रति नस्लवाद और हिंसा की बढ़ती घटनाएं देखने को मिल रही हैं. हाल ही में अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक गुजराती महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है. 21 साल के जेडन मैक हिल नाम के इस व्यक्ति को शूटिंग की 2 घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. इसमें से एक घटना में 16 सितंबर 2025 को किरण पटेल नाम की भारतीय महिला टारगेट बनी.   

भारतीय महिला की हत्या 

पुलिस के मुताबिक 16 सितंबर 2025 को पुलिस को साउथ कैरोलिना के एक इलाके में चार्ल्स नाथन क्रॉस्बी नाम का एक शख्स बेहोशी की हालत में मिला. 'फॉक्स न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिकउसी शाम 49 साल की किरण पटेल की डीडीज फूड मार्केट की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई. महिला की बाद में मौत हो गई. किरण को जेडन मैक हिल ने गोली मारी थी.    'गोफंडमी' पेज के मुताबिक यह घटना 16 सितंबर की रात 10:30 की है, जब वह अपने स्टोर में कैश गिन रही थी. 

ये भी पढ़ें- 'बगराम एयरबेस दो नहीं तो...', अफगानिस्तान में वापसी की ख्वाहिश को तालिबान ने ठुकराया तो भड़के ट्रंप

Add Zee News as a Preferred Source

पार्किंग में तोड़ा दम 

जेडन हिल कथित तौर पर किरण पटेल के कैश रजिस्टर पर चढ़ गया और फिर उसने गोली बरसाते हुए मार डाला. 'गोफंडमी' के मुताबिक महिला ने लुटेरे पर प्लास्टिक की बोतल जैसी कोई चीज फेंकी और भाग गई. वहीं लुटेरा भी उसके पीछे दौड़ा. लुटेरा जेडन किरण पटेल पर लगातार गोलियां चलाता रहा. वह अपनी जान बचाने के लिए पार्किंग की तरफ भागी और इसी दौरान उन्हें एक गोली लगी और वह 20 फीट की दूरी पर जाकर गिर गई.    

ये भी पढ़ें- 'अमेरिका को भारत के लोगों के लिए...,' हत्या से पहले भारतीयों को लेकर क्या बोले चार्ली किर्क?  ट्रंप के वीजा बम फोड़ने पर हुआ वायरल  

आरोपी हुआ गिरफ्तार 

आरोपी जेडन मौके से फरार हो गया, लेकिन उसने वापस आकर महिला को वापस एक और गोली मारी. गुरुवार 18 सितंबर 2025 को साउथ कैरोलिना लॉ एन्फोर्समेंट डिविजन, SWAT और यूनियन पब्लिक सेफ्टी सर्च वॉरेंट और अरेस्ट वॉरेंट लेकर साउथ चर्च स्ट्रीट स्थित जेडन हिल के रेजिडेंस पर पहुंची. वहां पर जेडन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कई घंटों तक गतिरोध चला. कई घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी को घर से निकाला गया. उसे फिलहाल हत्या के आरोप में जेल में डाला गया है.    

FAQ 

किरण पटेल की हत्या कैसे हुई?

किरण पटेल कीअमेरिका के साउथ कैरोलिना में उनके स्टोर की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोपी जेडन मैक हिल ने कथित तौर पर लूट के इरादे से स्टोर में घुसकर किरण पटेल पर गोलीबारी की।

आरोपी जेडन मैक हिल को कैसे गिरफ्तार किया गया?

पुलिस ने जेडन मैक हिल को उसके रेजिडेंस पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया. पुलिस और एसडब्ल्यूएटी टीम ने जेडन के घर पर सर्च वॉरेंट और अरेस्ट वॉरेंट लेकर छापा मारा और कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे घर से निकाला. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
Pakistan firing on leepa valley LoC
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
india
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
Karnataka News
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
;