अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा, अब गुजराती महिला की गोली मारकर हत्या

World News In Hindi: अमेरिका-कनाडा समेत दुनियाभर के कई देशों में इन दिनों भारतीयों के प्रति नस्लवाद और हिंसा की बढ़ती घटनाएं देखने को मिल रही हैं. हाल ही में अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक गुजराती महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है. 21 साल के जेडन मैक हिल नाम के इस व्यक्ति को शूटिंग की 2 घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. इसमें से एक घटना में 16 सितंबर 2025 को किरण पटेल नाम की भारतीय महिला टारगेट बनी.

भारतीय महिला की हत्या

पुलिस के मुताबिक 16 सितंबर 2025 को पुलिस को साउथ कैरोलिना के एक इलाके में चार्ल्स नाथन क्रॉस्बी नाम का एक शख्स बेहोशी की हालत में मिला. 'फॉक्स न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिकउसी शाम 49 साल की किरण पटेल की डीडीज फूड मार्केट की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई. महिला की बाद में मौत हो गई. किरण को जेडन मैक हिल ने गोली मारी थी. 'गोफंडमी' पेज के मुताबिक यह घटना 16 सितंबर की रात 10:30 की है, जब वह अपने स्टोर में कैश गिन रही थी.

ये भी पढ़ें- 'बगराम एयरबेस दो नहीं तो...', अफगानिस्तान में वापसी की ख्वाहिश को तालिबान ने ठुकराया तो भड़के ट्रंप

Add Zee News as a Preferred Source

पार्किंग में तोड़ा दम

जेडन हिल कथित तौर पर किरण पटेल के कैश रजिस्टर पर चढ़ गया और फिर उसने गोली बरसाते हुए मार डाला. 'गोफंडमी' के मुताबिक महिला ने लुटेरे पर प्लास्टिक की बोतल जैसी कोई चीज फेंकी और भाग गई. वहीं लुटेरा भी उसके पीछे दौड़ा. लुटेरा जेडन किरण पटेल पर लगातार गोलियां चलाता रहा. वह अपनी जान बचाने के लिए पार्किंग की तरफ भागी और इसी दौरान उन्हें एक गोली लगी और वह 20 फीट की दूरी पर जाकर गिर गई.

ये भी पढ़ें- 'अमेरिका को भारत के लोगों के लिए...,' हत्या से पहले भारतीयों को लेकर क्या बोले चार्ली किर्क? ट्रंप के वीजा बम फोड़ने पर हुआ वायरल

आरोपी हुआ गिरफ्तार

आरोपी जेडन मौके से फरार हो गया, लेकिन उसने वापस आकर महिला को वापस एक और गोली मारी. गुरुवार 18 सितंबर 2025 को साउथ कैरोलिना लॉ एन्फोर्समेंट डिविजन, SWAT और यूनियन पब्लिक सेफ्टी सर्च वॉरेंट और अरेस्ट वॉरेंट लेकर साउथ चर्च स्ट्रीट स्थित जेडन हिल के रेजिडेंस पर पहुंची. वहां पर जेडन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कई घंटों तक गतिरोध चला. कई घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी को घर से निकाला गया. उसे फिलहाल हत्या के आरोप में जेल में डाला गया है.

FAQ

किरण पटेल की हत्या कैसे हुई?

किरण पटेल कीअमेरिका के साउथ कैरोलिना में उनके स्टोर की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोपी जेडन मैक हिल ने कथित तौर पर लूट के इरादे से स्टोर में घुसकर किरण पटेल पर गोलीबारी की।

आरोपी जेडन मैक हिल को कैसे गिरफ्तार किया गया?

पुलिस ने जेडन मैक हिल को उसके रेजिडेंस पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया. पुलिस और एसडब्ल्यूएटी टीम ने जेडन के घर पर सर्च वॉरेंट और अरेस्ट वॉरेंट लेकर छापा मारा और कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे घर से निकाला.