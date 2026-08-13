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US News: भारतीय मूल के Teenager ने मां और भाई को उतारा मौत के घाट,फिर कार लेकर फरार; AI से पूछे थे चौंकाने वाले सवाल

अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय मूल के नाबालिग ने अपनी मां और भाई की निर्मम हत्या कर दी. मामले की जांच कर रही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मौके से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 13, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:13 AM IST
US News: भारतीय मूल के Teenager ने मां और भाई को उतारा मौत के घाट,फिर कार लेकर फरार; AI से पूछे थे चौंकाने वाले सवाल
Image Credit: अर्विंद को उसके पिता ने काम पर जाने से पहले देखा था. (स्क्रीनग्रैब)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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