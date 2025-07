VIdeo: उड़ते विमान के अंदर हो गई मार, चलने लगे लात-घूंसे, भारतीय मूल के लड़के ने गर्दन पकड़कर पटक-पटक कर मारा?

Mid-air brawl on US flight Video: अमेरिका के मियामी में 21 साल के भारतीय मूल के एक युवक को फ्लाइट में एक सह-यात्री पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह घटना 30 जून को फ्रंटियर एयरलाइंस की फ्लाइट में फिलाडेल्फिया से मियामी जाते समय हुई. आरोपी की पहचान ईशान शर्मा के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर एक सह-यात्री पर हमला किया और इस कारण शर्मा को आंख के पास चोट लगी, जबकि पीड़ित कीनू इवांस को मामूली चोटें आईं.

चलते विमान में मार की देखें वीडियो:-

New: Ishaan Sharma, 21, was arrested for allegedly committing an unprovoked assault on a fellow passenger aboard a Frontier flight to Miami.

Sharma faces charges of battery and a $500 bond, per jail records.

The victim reported to police that the attack was unprovoked,… pic.twitter.com/9xwPmKNHaF

