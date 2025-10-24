Advertisement
US Moonlighting: सरकारी नौकरी के साथ कर रहा था दूसरी जॉब, चुराए 43,89,875 रुपये, अब मिली इतनी सजा

Indian-Origin Man Arrested: रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोस्वामी न्यूयॉर्क शहर के ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज (आईटीएस) में बतौर रिमोट वर्कर काम करता था. लेकिन वह सरकारी नौकरी करते हुए पास के माल्टा टाउन में भी दूसरी नौकरी कर रहा था. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:03 PM IST
US Moonlighting: सरकारी नौकरी के साथ कर रहा था दूसरी जॉब, चुराए 43,89,875 रुपये, अब मिली इतनी सजा

Newyork Moonlighting: भारतीय मूल के एक शख्स को एक साथ दो जगह नौकरी करने और सरकारी फंड से 50000 डॉलर चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस शख्स का नाम मेहुल गोस्वामी है, जिसे चोरी के आरोप में 15 साल की जेल हुई है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोस्वामी न्यूयॉर्क शहर के ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज (आईटीएस) में बतौर रिमोट वर्कर काम करता था. लेकिन वह सरकारी नौकरी करते हुए पास के माल्टा टाउन में भी दूसरी नौकरी कर रहा था. इस मामले की जांच साराटोगा काउंटी शेरिफ ऑफिस और न्यूयॉर्क राज्य महानिरीक्षक ऑफिस  संयुक्त रूप से कर रहा था.

'विश्वास का उल्लंघन है काम'

इंस्पेक्टर जनरल लूसी लैंग ने एक बयान में कहा, 'सरकारी कर्मचारियों पर अखंडता के साथ काम करने की जिम्मेदारी होती है और गोस्वामी की हरकत विश्वास का उल्लंघन है.'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क के नए नियमों के मुताबिक, गोस्वामी का कृत्य एक गैर-जमानती अपराध है. लूसी लैंग ने कहा, 'सरकार के लिए काम करते हुए फुल टाइम दूसरी नौकरी करना सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग है, जिसमें टैक्सपेयर्स का पैसा भी शामिल है.'

उन्होंने कहा, 'हम अपने लॉ एन्फोर्समेंट सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को सचमुच तवज्जो देते हैं. यह सहयोग की ताकत का एक कमाल उदाहरण है, और हम अदालत में इस मामले के सफल समाधान की उम्मीद करते हैं. एक साथ दो नौकरियां करने को मूनलाइटिंग करने को कहा गया है. 

लोग क्यों कर रहे हैं दो दो नौकरियां

पिछले कुछ साल में एक साथ दो नौकरियां करना काफी आम हो गया है. अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 1996 से 2018 के बीच एक से ज़्यादा नौकरियां करने वाले अमेरिकियों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.

लेबर डिपार्टमेंट के लेबर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, 2022 में चार मिलियन से ज़्यादा अमेरिकी कर्मचारी एक साथ दो नौकरियां कर रहे थे, जबकि कुछ लाख कर्मचारी एक ही समय में दो फुल टाइम जॉब कर रहे थे.

भारत में सैलरी में न्यूनतम बढ़ोतरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग में इजाफा होने की वजह से खासकर आईटी क्षेत्र में मूनलाइटिंग तेजी से बढ़ रही है. कंपनियां अब नियमों को कड़ा कर रही हैं और कर्मचारियों के किसी भी अघोषित रोजगार इतिहास की जांच कर रही हैं.

