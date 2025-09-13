क्या जमाना आ गया! टीवी रिमोट लेने पर शख्स ने बूढ़ी मां को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने दी कड़ी सजा
Hindi Newsदुनिया

क्या जमाना आ गया! टीवी रिमोट लेने पर शख्स ने बूढ़ी मां को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने दी कड़ी सजा

Man killled Old Mother: 39 साल के सुरजीत सिंह ने टीवी रिमोट को लेकर हुए झगड़े के बाद अपनी 76 साल की मां की हत्या कर दी. इस अपराध के लिए कोर्ट ने सुरजीत को कड़ी सजा सुनाई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

Sep 13, 2025, 05:49 PM IST
Man killled Mother over TV Remote: आपने अक्सर घर में बच्चों को टीवी रिमोट के लिए लड़ते हुए देखा होगा. यह एक आम बात है, लेकिन बर्मिंघम में हुई एक घटना ने इस मामूली झगड़े का भयानक रूप दिखाया. पूरी घटना जानकर आप भी यही कहेंगे कि क्या जमाना आ गया है... दरअसल, 39 साल के सुरजीत सिंह ने टीवी रिमोट को लेकर हुए झगड़े के बाद अपनी 76 साल की मां की हत्या कर दी. इस अपराध के लिए कोर्ट ने सुरजीत को कड़ी सजा सुनाई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

 

मां की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
बर्मिंघम में अपनी 76 वर्षीय मां महिंदर कौर की हत्या करने वाले 39 वर्षीय भारतीय मूल के सुरजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उन्हें कम से कम 15 साल जेल में बिताने होंगे, जिसके बाद ही उनकी पैरोल पर विचार किया जाएगा. सुरजीत सिंह ने पिछले साल सितंबर में अपनी मां की हत्या का अपराध स्वीकार किया था. उनकी मां की मौत कई वार किए जाने से हुई थी, जिसके निशान उनके शरीर पर पाए गए थे.

यह भी पढ़ें: अब दूसरों को भी उकसा रहा अमेरिका! G7 और यूरोपीय यूनियन से कहा- भारत-चीन पर टैरिफ लगाओ

 

टीवी रिमोट को लेकर हुआ मामूली झगड़ा
बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में यह खुलासा हुआ कि एक टीवी रिमोट को लेकर हुए मामूली झगड़े के बाद नशे में धुत सुरजीत ने अपनी मां पर हमला किया था. सुरजीत सिंह, जो बर्मिंघम के सोहो इलाके में अपनी माँ की देखभाल करते थे, तब अपना आपा खो बैठे जब उनकी मां ने उनके नशे की हालत पर उनकी आलोचना की. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर निक बार्न्स ने कहा 'इस दुखद घटना ने एक परिवार को तोड़ दिया है, और हमारी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं.'

यह भी पढ़ें: कैसे एक छोटे से सोशल मीडिया ऐप ने बदली नेपाल की राजनीति? चार्ली किर्क की हत्या में भी अहम किरदार

 

खून में कोकीन और शराब
हमले के बाद सुरजीत सिंह के खून में कोकीन और शराब पाई गई थी. हमले के बाद उन्होंने एक रिश्तेदार को इस बारे में बताया था और फिर घर से चले गए थे. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के अनुसार, उस रिश्तेदार ने 999 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़ा, तो उन्हें महिंदर कौर लिविंग रूम के फर्श पर पड़ी मिली थीं.

यह भी पढ़ें: 'भूल गए क्या...'? लादेन तुम्हारी ही धरती पर मारा गया, UN में इजरायल ने पाकिस्तान को धोया

 

पुलिस ने की कार्रवाई
इसके बाद उन्हें बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. हमले के कुछ समय बाद सुरजीत सिंह वापस घर आए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस हिरासत में सुरजीत ने बताया 'मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था. मैंने बस अपना आपा खो दिया था.' पुलिस के अनुसार, "महिंदर की मौत कई चोटों के कारण हुई थी, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि हमले में किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था या नहीं'. अदालत में बाद में यह सामने आया कि सुरजीत ने अपनी मां का पीछा करते हुए उन्हें बार-बार लात मारी और उन पर पैर से वार किए.

Gurutva Rajput

ज़ी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. पत्रकारिता की दुनिया में करीब 3 साल से ज्यादा का अनुभव है. देश-दुनिया की खबरों से लेकर वायरल वीडियोज पर पैनी नजर रखते हैं.  

;