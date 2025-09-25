'पश्चाताप करो...', 71 साल के यौन अपराधी को भारतीय मूल के युवक ने अमेरिका में घर-घर खोजा, मिलते ही रेत दिया गला

Varun Suresh planned murder of sex offender: अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रीमॉन्ट शहर में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको हैरान कर दिया. 29 साल के भारतीय मूल के वरुण सुरेश ने 71 साल के डेविड ब्रिमर जो रजिस्टर्ड सेक्स अपराधी था. उसकी चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने इसे जानबूझकर किया गया हमला बताया है और वरुण को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जहां से खून से सना चाकू भी बरामद हुआ है. ब्रिमर को कई चाकू के घाव लगे और आपातकालीन मदद के बावजूद उनकी मौत हो गई है.

ब्रिमर एक बाल यौन अपराधी

इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिमर एक दोषी बाल यौन अपराधी है जो आपातकालीन सहायता मिलने के बावजूद चाकू के कई वार से मर गया. सोमवार को जारी अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, वरुण सुरेश ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह लंबे समय से एक यौन अपराधी को मारना चाहता था. उसे इस हत्या का कोई दुख नहीं है. सुरेश का कहना है कि इस तरह के लोगों को मरना ही चाहिए. ऐसे लोग कई लोगों को चोट पहुंचाते हैं.

कैसे रची हत्या की साजिश?

वरुण ने कैलिफोर्निया के मॉर्गन लॉ डेटाबेस का सहारा लिया, जिसमें यौन अपराधियों की जानकारी होती है. डेविड ब्रिमर 1995 में बच्चे पर यौन हमले के लिए दोषी ठहराए गए था और नौ साल जेल में रहा था. वरुण और ब्रिमर का पहले कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था. हमले के दिन वरुण ने चालाकी दिखाई. उसने खुद को सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट (सीपीए) बताया, जो घर-घर जाकर क्लाइंट ढूंढ रहा था. बैग, नोटबुक और कॉफी लेकर वह ब्रिमर के घर पहुंचा ताकि शक न हो.

'पश्चाताप करो...', पहचान होते ही रेता गला

ब्रिमर की पहचान पक्की करने के बाद वरुण ने उनसे हाथ मिलाया और कहा, "मुझे पता था कि सही आदमी मिल गया." जब ब्रिमर डरकर भागे और सड़क पर गाड़ी रोकने की कोशिश की, तो कोई मदद नहीं मिली. वे दो ब्लॉक दौड़कर पड़ोसी के गैरेज और किचन में छिपे. वरुण ने पीछा किया, चाकू से गले पर वार किया और चिल्लाया, "पश्चाताप करो!" जब ब्रिमर रेंगते हुए भागने की कोशिश करने लगे, तब वरुण ने उनका गला रेत दिया. पुलिस ने वरुण के फोन में मॉर्गन लॉ वेबसाइट के कई स्क्रीनशॉट पाए, जिनमें ब्रिमर का प्रोफाइल भी था. खास बात यह कि ब्रिमर का स्क्रीनशॉट हमले से 45 मिनट पहले लिया गया था.