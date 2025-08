एक बिंदी और अमेरिका में क्यों मच गया बवाल, आखिर क्या है मामला; भद्दे कमेंट्स से भरा इंटरनेट

America Racism: अमेरिका में भारतीय मूल की मथुरा श्रीधरन को ओहायो का 12वां सॉलिस्टर जनरल नियुक्त किया गया है. इसके बाद से अब उन्हें इंटरनेट पर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. ऑनलाइन ट्रोल्स ने उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर इस पद के लिए किसी गैर अमेरिकी मूल के व्यक्ति को क्यों नहीं चुना गया? श्रधरन के लिंक्डइन अकाउंट पर कई आलोचकों ने उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए हैं.

श्रीधरन की नियुक्ति को लेकर सवाल

ओहायो के अटॉर्नी जनरल डेव यॉस्ट को श्रीधरन की नियुक्ति को लेकर खड़े किए जा रहे सवालों और ट्रोलिंग को लेकर स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा. उन्होंने ही मधुरा की नियुक्ति की थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर ट्रोल्स को जवाब देते हुए डेव ने कहा कि मथुरा को गलत तरीके से गैर अमेरिकी के रूप में दर्शाया जा रहा है.

A few commenters have asserted incorrectly that Mathura is not American.

She is a United States citizen, married to a US citizen, and the child of naturalized US citizens.

If her name or her complexion bother you, the problem is not with her or her appointment. https://t.co/htNbcomixc

— Dave Yost (@DaveYostOH) July 31, 2025