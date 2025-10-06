तुम ठीक तो हो? इतना पूछते ही हमलावर ने राकेश के सिर में मारी गोली; अमेरिका में भारतीय मूल की दर्दनाक मौत की कहानी

Indian-origin motel owner shot dead in US: अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में एक ऐसी घटना हुई, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. भारतीय मूल के 51 साल के राकेश एहागबन जो पिट्सबर्ग मोटल के मैनेजर थे सिर्फ एक सवाल पूछने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई. उन्होंने हमलावर से बस इतना कहा, तुम ठीक तो हो? और अगले ही पल उनके सिर में गोली मार दी गई. यह दिल दहलाने वाली घटना शुक्रवार दोपहर की है, जिसने भारतीय समुदाय को सदमे में डाल दिया है.

भारतीय मूल के राकेश की हत्या

स्थानीय मीडिया में प्रकाशित एक आपराधिक शिकायत के अनुसार, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित पिट्सबर्ग में एक भारतीय मूल के मोटल मालिक की शुक्रवार दोपहर को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह किसी गड़बड़ी की जांच करने के लिए बाहर निकले थे. पुलिस ने पीड़ित की पहचान 51 वर्षीय राकेश एहागबन के रूप में की है, जो रॉबिन्सन टाउनशिप स्थित पिट्सबर्ग मोटल के मैनेजर थे.

झगड़े को शांत करने की कोशिश में गई जान

पुलिस के मुताबिक, यह घटना पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग मोटल में दोपहर करीब 1 बजे हुई. हमलावर स्टैनली यूजीन वेस्ट (37) अपनी साथी महिला और एक बच्चे के साथ मोटल में दो हफ्ते से रह रहा था. अचानक उसने अपनी काली सेडान कार में बैठी महिला के गले में गोली मार दी. घायल महिला किसी तरह पास के डिक केर्निक टायर एंड ऑटो सर्विस सेंटर तक कार चलाकर पहुंची. पुलिस ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया. कार में मौजूद बच्चा सुरक्षित रहा. शोर सुनकर राकेश बाहर निकले.

Add Zee News as a Preferred Source

तुम ठीक तो हो कहने पर मार दी गोली

मोटल के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि उन्होंने वेस्ट से बड़े ही नरम लहजे में पूछा, 'तुम ठीक तो हो' लेकिन वेस्ट ने बिना पलक झपकाए अपनी बंदूक उठाई और राकेश के सिर में करीब से गोली मार दी. स्थानीय मीडिया के हवाले से लिखा गया, "वेस्ट ने जैसे ही राकेश एहागबन के पास पहुंचा, उसने बंदूक उठाई और सिर में गोली मार दी." राकेश की मौके पर ही मौत हो गई.

हमलावर की बेरहमी, पुलिस से भी भिड़ा

राकेश की हत्या के बाद वेस्ट बिना किसी हड़बड़ी के पास खड़ी यू-हॉल वैन में सवार होकर भाग गया. पुलिस ने उसे पिट्सबर्ग के ईस्ट हिल्स इलाके में ढूंढ निकाला. वहां वेस्ट ने पुलिस पर भी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक जासूस घायल हो गया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वेस्ट को गोली मार दी. उसे और घायल जासूस को अस्पताल ले जाया गया. वेस्ट की हालत स्थिर बताई जा रही है. वेस्ट पर अब हत्या, हत्या का प्रयास और लापरवाही से खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस का कहना है कि यह हमला बिना किसी उकसावे के किया गया. हमले का मकसद अभी तक साफ नहीं है. जांच में सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है. घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात था और मोटल को बंद कर दिया गया.

भारतीय समुदाय में बढ़ा डर

यह घटना हाल ही में डलास में एक अन्य भारतीय, चंद्रमौली नागमल्लैया की बर्बर हत्या की याद दिलाती है, जहां एक वॉशिंग मशीन के विवाद में उनकी सिर काटकर हत्या कर दी गई थी. ऐसी घटनाएं अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय में डर का माहौल पैदा कर रही हैं. पुलिस ने भारतीय दूतावास को सूचित कर दिया है.