लंदन के पास 20 साल की पंजाबी महिला से गोरे ने किया रेप, दरवाजा भी तोड़ा... पुलिस ने जारी किया वीडियो

ब्रिटेन में 20 साल की एक भारतीय मूल की महिला के साथ बलात्कार हुआ है. पुलिस का कहना ​​है कि महिला की जातीय पहचान के कारण किया गया यह एक नस्लीय रूप से उत्तेजित हमला था. ब्रिटेन में हाल के महीनों में सिख महिलाओं पर हमले बढ़े हैं. वेस्ट मिडलैंड्स की इस घिनौनी वारदात के बाद अधिकारियों ने उस गोरे संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर भी कैद हो गई है. गोरे ने महिला के घर के दरवाजे को भी तोड़ दिया था जहां वह रहती थी.

शनिवार शाम को पार्क हॉल इलाके में सड़क पर एक महिला बदहवास हालत में मिली थी. शुरुआती जांच में पता चला कि पास में ही एक प्रॉपर्टी के भीतर महिला के साथ एक अनजान व्यक्ति ने मारपीट की और बलात्कार किया. संदिग्ध 30 साल का श्वेत पुरुष बताया जा रहा है. उसके बाल छोटे थे और उसने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे. (रेपिस्ट का वीडियो देखिए)

पंजाबी महिलाएं निशाने पर

जांच अधिकारी डिटेक्टिव रोनन टायरर ने कहा है कि युवती पर बेहद भयावह हमला था और हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. पुलिस ने आसपास के लोगों से संदिग्ध के बारे में जानकारी मांगी है. स्थानीय लोगों ने बताया है कि पीड़िता पंजाबी मूल की है. ऐसे में लोगों ने गहरी चिंता जताई है कि लगातार हेट-क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं. पिछले महीने भी एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ रेप की घटना सामने आई थी. उस केस में संदिग्ध को बेल पर छोड़ दिया गया.

सिखों के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस ने कहा है कि वह Walsall इलाके में सिख समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी चिंताओं को सुनेगी और आने वाले दिनों में यहां पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी जाएगी.

सिख फेडरेशन यूके ने कहा है कि हमलावर ने महिला के घर का दरवाजा भी तोड़ दिया था. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है उसमें संदिग्ध ब्लैक रंग की जैकेट पहने जेब में कुछ डालते हुए दिखाई देता है. कुछ दूर जाकर वह जेब में कुछ रखता है फिर उसी तरफ वापस लौट जाता है. सिख समुदाय आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहा है.