Advertisement
trendingNow12976776
Hindi Newsदुनिया

लंदन के पास 20 साल की पंजाबी महिला से गोरे ने किया रेप, दरवाजा भी तोड़ा... पुलिस ने जारी किया वीडियो

London Rape: गोरों के देश ब्रिटेन में अब भारतीय महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है. पिछले महीने सिख महिला से रेप के बाद अब एक और भारतीय मूल की महिला से घिनौना काम किया गया. पुलिस ने इसे नस्लीय रूप से उत्तेजित होकर किया गया अटैक माना है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लंदन के पास 20 साल की पंजाबी महिला से गोरे ने किया रेप, दरवाजा भी तोड़ा... पुलिस ने जारी किया वीडियो

ब्रिटेन में 20 साल की एक भारतीय मूल की महिला के साथ बलात्कार हुआ है. पुलिस का कहना ​​है कि महिला की जातीय पहचान के कारण किया गया यह एक नस्लीय रूप से उत्तेजित हमला था. ब्रिटेन में हाल के महीनों में सिख महिलाओं पर हमले बढ़े हैं. वेस्ट मिडलैंड्स की इस घिनौनी वारदात के बाद अधिकारियों ने उस गोरे संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर भी कैद हो गई है. गोरे ने महिला के घर के दरवाजे को भी तोड़ दिया था जहां वह रहती थी.  

शनिवार शाम को पार्क हॉल इलाके में सड़क पर एक महिला बदहवास हालत में मिली थी. शुरुआती जांच में पता चला कि पास में ही एक प्रॉपर्टी के भीतर महिला के साथ एक अनजान व्यक्ति ने मारपीट की और बलात्कार किया. संदिग्ध 30 साल का श्वेत पुरुष बताया जा रहा है. उसके बाल छोटे थे और उसने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे. (रेपिस्ट का वीडियो देखिए)

पंजाबी महिलाएं निशाने पर

Add Zee News as a Preferred Source

जांच अधिकारी डिटेक्टिव रोनन टायरर ने कहा है कि युवती पर बेहद भयावह हमला था और हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. पुलिस ने आसपास के लोगों से संदिग्ध के बारे में जानकारी मांगी है. स्थानीय लोगों ने बताया है कि पीड़िता पंजाबी मूल की है. ऐसे में लोगों ने गहरी चिंता जताई है कि लगातार हेट-क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं. पिछले महीने भी एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ रेप की घटना सामने आई थी. उस केस में संदिग्ध को बेल पर छोड़ दिया गया. 

सिखों के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस ने कहा है कि वह Walsall इलाके में सिख समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी चिंताओं को सुनेगी और आने वाले दिनों में यहां पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी जाएगी. 

सिख फेडरेशन यूके ने कहा है कि हमलावर ने महिला के घर का दरवाजा भी तोड़ दिया था. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है उसमें संदिग्ध ब्लैक रंग की जैकेट पहने जेब में कुछ डालते हुए दिखाई देता है. कुछ दूर जाकर वह जेब में कुछ रखता है फिर उसी तरफ वापस लौट जाता है. सिख समुदाय आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहा है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

London News

Trending news

योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट