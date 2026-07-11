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पति ही बना कातिल! भारतीय मूल की टेक लीडर की गोली मारकर हत्या, पड़ोसियों से गुहार लगाता रह गया बेटा

Google Tech Leader Shot In US: अमेरिका में भारतीय मूल की एक टेक लीडर की घर पर गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से घरेलू विवाद चल रहा था. पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 11, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:15 PM IST
पति ही बना कातिल! भारतीय मूल की टेक लीडर की गोली मारकर हत्या, पड़ोसियों से गुहार लगाता रह गया बेटा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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