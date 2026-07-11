/पति ही बना कातिल! भारतीय मूल की टेक लीडर की गोली मारकर हत्या, पड़ोसियों से गुहार लगाता रह गया बेटा

Crime Against Indians In US: अमेरिका में एक बार फिर भारतीय नागरिक के साथ हिंसा का मामला सामने आया है. जॉर्जिया के कॉब काउंटी में एक रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी पर हुए हिंसक घरेलू विवाद के बाद भारतीय मूल की एक टेक लीडर की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. उनके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं.
पीड़िता की पहचान 57 साल की शीतल व्रजेसियन के तौर पर हुई है. वह गूगल में सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर के तौर पर काम कर रही थीं. इसके साथ ही उन्हें ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 2 दशक से ज्यादा का अनुभव था.
मंगलवार रात 8 बजे से ठीक पहले स्मर्ना के पास लॉरेल क्रीक ट्रेल पर स्थित शीतल व्रजेसियन के घर पर गोलीबारी हुई. इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुची. वहीं आपातकालीन कर्मियों ने घर के बाहर पीड़िता के 23 साल के बेटे जेसन व्रेजियन को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया. घर के अंदर पुलिस को शीतल मृत अवस्था में मिलीं. उनकी मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी.
पुलिस ने पीड़िता के पति 56 साल के किर्क बी वेज्रियन को उनके घर से गिर से गिरफ्तार किया है. उसे फिलहाल कॉब काउंटी एडल्ट डिटेंशन सेंटर में बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है. कॉब काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, यह गोलीबारी घर में हुए झगड़े के चलते हुई थी. वहीं जांच से पता चलता है कि संदिग्ध पर 5 बड़े क्रिमिनल चार्जेस हैं. वहीं पीड़िता के घायल बेटे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.
बता दें कि शीतल वज्रेसियन अटलांटा के टेक इंडस्ट्री में जान पहचाना नाम थीं. उन्होंने अपना बचपन इंग्लैंड, भारत और घाना में बिताया. इसके बाद वह अमेरिका में बस गईं. शीतल ने साल 1994 में 'जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' से कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेकर शानदार करियर बनाया. गूगलमें लीडरशिप पोजीशन से पहले उन्होंने 'द होम डिपो' जैसे अमेरिकन रिटेल कॉर्पोरेशन के लिए मोबाइल और ई कॉमर्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव को डायरेक्ट किया.