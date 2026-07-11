/पति ही बना कातिल! भारतीय मूल की टेक लीडर की गोली मारकर हत्या, पड़ोसियों से गुहार लगाता रह गया बेटा

पुलिस ने पीड़िता के पति 56 साल के किर्क बी वेज्रियन को उनके घर से गिर से गिरफ्तार किया है. उसे फिलहाल कॉब काउंटी एडल्ट डिटेंशन सेंटर में बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है. कॉब काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, यह गोलीबारी घर में हुए झगड़े के चलते हुई थी. वहीं जांच से पता चलता है कि संदिग्ध पर 5 बड़े क्रिमिनल चार्जेस हैं. वहीं पीड़िता के घायल बेटे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.