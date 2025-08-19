वो भारत आने से डर रहा था? जिस ट्रक ड्राइवर ने US में ले ली तीन लोगों की जान, उसके दावे ने सबको चौंकाया

Who is Harjinder Singh: अमेरिका में एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह को तीन लोगों की जान लेने के सिलसिले में अरेस्ट कर लिया गया है. आरोप है कि वो सितंबर 2018 में दक्षिणी सीमा पार करके कैलिफोर्निया में गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस आए थे.
America News: अमेरिका में एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पिछले गुरुवार को फ्लोरिडा में हुई एक भीषण हादसे के सिलसिले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. उन्हें अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग की हिरासत में रखा गया है और उन पर गाड़ियों से हत्या करने के तीन मामले दर्ज किए गए हैं. दरअसल, अमेरिका में फ्लोरिडा के सेंट लूसी काउंटी में एक हाईवे पर ट्रक ड्राइवर द्वारा गलत तरीके से यू-टर्न लेने की वजह से तीन लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना 12 अगस्त को हुई थी. ट्रक ड्राइवर की पहचान भारतीय मूल के हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के मुताबिक एक अवैध अप्रवासी है.
अमेरिकी अफसरों ने बताया कि सिंह ने ट्रैक्टर-ट्रेलर चलाते हुए फोर्ट पियर्स के पास फ्लोरिडा टर्नपाइक पर लाइन पार करने की कोशिश में ट्रक को बाएं मोड़ दिया. इसी दौरान दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक मिनीवैन पलट गई. तेज गति के कारण मिनीवैन ट्रेलर के नीचे जा घुसी. इसमें फ्लोरिडा सिटी के रहने वाले 30 साल के शख्स, पोम्पानो के 37 साल की महिला और मियामी के रहने वाले एक 54 साल के शख्स की मौत हो गई. जबकि ट्रक ड्राइवर सिंह और उस वक्त ट्रक में उनके साथ बैठे कोई भी शख्स घायल हुए.
न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय मूल के सिंह सितंबर 2018 में दक्षिणी सीमा पार करके कैलिफोर्निया में गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस आए थे. सरहद पार करने के दो दिन बाद उन्हें बॉर्डर पेट्रोलिंग ने अरेस्ट कर लिया था और पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ त्वरित निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई थी. हालांकि, तुरंत निष्कासन की कार्रवाई के दौरान उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि वह भारत लौटने से डर रहे थे, जिसके बाद अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विस ने उन्हें जनवरी 2019 में 5,000 डॉलर के इमिग्रेशन बांड पर रिहा कर दिया. तब से उन पर इमिग्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है.
अमेरिकी कानून के तहत अगर कोई इमिग्रेंट रेस, किसी खास सामाजिक समूह की सदस्यता, राजनीतिक राय, धर्म या राष्ट्रीय मूल के कारण 'उत्पीड़न या उत्पीड़न के एक ठोस डर' के कारण अपने देश लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है, तो वह 'शरणार्थी' का दर्जा पाने का दावा कर सकता है. वहीं, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने सोमवार को कहा कि जून 2021 में सिंह को जो बाइडेन प्रशासन द्वारा वर्किंग पेपर पेश किए गए थे, जिसके बाद वह कैलिफोर्निया में एक कमर्शियल ड्राइवर का लाइसेंस हासिल करने में सफल रहे.
हालांकि, कैलिफोर्निया में अमेरिकी मार्शलों ने शनिवार को घातक दुर्घटना के सिलसिले में सिंह को गिरफ्तार कर लिया. उन्हें अमेरिका के इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग ( Customs Enforcement Department ) की हिरासत में रखा गया है और उन पर वाहन दुर्घटना में हत्या के तीन मामले दर्ज किए गए हैं.
न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, FLHSMV के डाइरेक्टर डेव कर्नर ने कहा, 'कमर्शियल ट्रैक्टर-ट्रेलर चलाते वक्त प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई चौंकाने वाली और आपराधिक दोनों है.' उन्होंने आगे कहा, 'उनकी लापरवाही की वजह से तीन लोगों की जान चली गई और उनके अनगिनत दोस्त और परिवार के मेंबर इस दर्द को हमेशा महसूस करेंगे.' इतना ही नहीं, सिंह के ट्रक की खिड़की के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दुर्घटना के वक्त उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हुए, शांति से अपनी गाड़ी को पार्क करते और इंजन बंद करते हुए दिखाया गया है.