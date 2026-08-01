'मेरी बेटी असली हीरो थी'...शहीद एंजेल की अंतिम विदाई में बिलख पड़ीं मां, सैन्य सम्मान के साथ किया गया सुपुर्द-ए-खाक

ईरान युद्ध में शहीद हुईं भारतीय मूल की अमेरिकी सार्जेंट एंजेल रामप्रसाद को न्यूयॉर्क में पूरे सैन्य सम्मान और नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई. जॉर्डन में हुए ईरानी मिसाइल हमले में शहीद हुईं 25 साल की एंजेल को आखिरी विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग और सैन्य अधिकारी शामिल हुए और उन्हें हीरो की तरह विदा किया.
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने सार्जेंट रामप्रसाद के सम्मान में पूरे राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का आदेश दिया था. उन्होंने कहा, 'सार्जेंट रामप्रसाद ने साहस और निस्वार्थ भाव से जीवन जिया, उनके जैसे वीर अमेरिकियों के समर्पण के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है.'
न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) के दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों के मोटरकेड ने उनके पार्थिव शरीर को चर्च और फिर लॉन्ग आइलैंड स्थित कब्रिस्तान तक पहुंचाया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया. एंजेल की अंतिम यात्रा को न्यूयॉर्क के कई टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारित किया गया.
शुक्रवार को अंतिम संस्कार के दौरान एंजेल रामप्रसाद की मां कैरल एसेवेडो ने रोते हुए कहा, 'मेरी बेटी एक असली हीरो थी.' इससे पहले 22 जुलाई को जब एंजेल का पार्थिव शरीर जॉर्डन से डोवर एयर फोर्स बेस लाया गया था, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने स्वयं उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी.
मूल रूप से त्रिनिदाद से ताल्लुक रखने वाली एंजेल मात्र दो साल की उम्र में अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गई थीं. वे जर्मनी में तैनात 'आर्मी एयर एंड मिसाइल डिफेंस कमांड' का हिस्सा थीं, जहां से उन्हें युद्ध के दौरान जॉर्डन स्थित मुवाफ्फाक साल्टी एयर बेस पर तैनात किया गया था. पिछले महीने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में वे शहीद हो गईं.
भारतीय मूल की सैनिक एंजेल रामप्रसाद मार्च 2019 में अमेरिकी सेना में शामिल हुई थीं. अपनी बेहतरीन सेवा के लिए उन्हें कई बड़े मेडल और सम्मान मिले थे. अनुशासित और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सेना ने उन्हें 'आर्मी कमेंडेशन मेडल', 'आर्मी अचीवमेंट मेडल', 'आर्मी गुड कंडक्ट मेडल', 'नेशनल डिफेंस सर्विस मेडल' और 'आर्मी सर्विस रिबन' देकर सम्मानित किया था.
28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध में अब तक 18 अमेरिकी सैन्यकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं. 17 जुलाई को हुए मिसाइल हमले में एंजेल रामप्रसाद के साथ कैप्टन टायलर जेम्स फीहन (25) और प्राइवेट फर्स्ट क्लास इसाबेला गोंजालेज (19) की भी मौत हो गई थी.