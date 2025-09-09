डायमंड ब्रेसलेट, लग्जरी बैग और ब्रांडेड कपड़े.... अमेरिका की धरती पर चोरी करती पकड़ी गई भारतीय मूल की महिला

America Shoplifting: अमेरिका में पिछले कुछ समय से भारतीय मूल की महिलाओं की दुकानों से चोरी के वीडियो सामने आ रहे हैं. हाल ही में यहां के न्यू जर्सी शहर में भारतीय मूल की एक महिला को मॉल में की चोरी के सामान के साथ पकड़ा. योगिनी वर्मा नाम की इस महिला ने मॉल से लग्जरी बैग और डायमंड ब्रेसलेट जैसी चीजें चुराई थीं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने महिला से पूछताछ कर चोरी का पर्दाफाश किया.

मॉल से की चोरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना बीते 1 जनवरी 2025 की है. इसका बॉडीकैम वीडियो एक यूट्यूब चैनल की ओर से वायरल किया गया था.

वीडियो के मुताबिक न्यू जर्सी में रहने वाली इस महिला को शॉर्ट हिल्स मॉल से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में अदालत में पेश होने तक उन्हें रिहा कर दिया गया. वीडियो के मुताबिक महिला टेस्ला कार में मॉल की पार्किंग से बाहर आ रही थी कि तभी उसे पुलिस ने रोक दिया.

कलाई पर दिखा डायमंड ब्रेसलेट

पुलिस ने योगिनी से पूछा कि क्या उसने मॉल से बिना पैसे दिए कुछ सामान लिया है तो इसपर महिला ने साफ इनकार कर दिया. उसने यह भी कहा कि पुलिस उसकी जांच कर सकती है. पुलिस ने जब महिला से पूछा कि क्या उसने मॉल से कोई डायमंड ब्रेसलेट लिया है तो इसपर उसने कहा,' मैंने एक ब्रेसलेट तो लिया था, लेकिन उसे वहीं रख दिया जहां से लिया था. या फिर शायद वह फिसल गया होगा.' पुलिस ने आखिरकार महिला के हाथ पर डामंड ब्रेसलेट देख लिया. महिला ने इसके लिए माफी मांगी. योगिनी के हाथों में पुलिस ने हथकड़ी लगाई और पूछा कि क्या उनके पास और भी कुछ है तो इसपर उसने बताया कि उसकी कार में कुछ है जो उसे मॉल में वापस करना है.

महिला ने कबूला अपराध

आरोपी महिला की कार की तलाशी लेने पर उसके पास से एंथ्रोपोलोजी, मैसीज, नॉर्डस्ट्रॉम और जे क्रू के शॉपिंग बैग मिले, जिनमें महंगे कपड़े थे. इनपर सिक्योरिटी टैग लगे हुए थे और महिला के पास इनकी कोई रसीद भी नहीं थी. महिला ने घबराकर चोरी की बात कबूली, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. बता दें कि इससे पहले जुलाई 2025 में एक भारतीय मूल की महिला ने एक टारगेट स्टोर से 1300 डॉलर से ज्यादा का सामान चुराया था. 15 फरवरी 2025 को भी एक अन्य भारतीय महिला चोरी करते हुए पकड़ी गई थी. पूछताछ के दौरान वह हांफती हुई नजर आ रही थी.

FAQ

अमेरिका में चोरी के मामले में गिरफ्तारी की दर क्या है?

अमेरिका में हर साल 100 में से केवल 1 शॉपलिफ्टिंग की घटना में गिरफ्तारी होती है.

महिला ने क्या-क्या चुराया?

महिला ने एक डायमंड ब्रेसलेट, लग्जरी बैग्स और कपड़े चुराए थे.