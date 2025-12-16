चल रहा था ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू, 32 साल से US में रह रही बबलजीत कौर को अचानक अफसरों ने हिरासत में लिया, सदमे में परिवार

US Immigration Crackdown: जरा सोचिए आप किसी देश में 32 साल से रह रहे हों. 60 साल उम्र हो चुकी हो और अचानक एक दिन कुछ अफसर आएं और आपको हिरासत में ले लें तो कैसा लगेगा. यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है. यह सच्ची घटना है जो भारतीय मूल की बबलजीत 'बबली' कौर के घटी है. यह कौर खानदान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, जो अमेरिका की लॉन्ग बीच रेस्तरां कम्युनिटी के बीच काफी मशहूर हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने जबसे इमिग्रेशन पर सख्ती बरती है, तब से हाहाकार मचा हुआ है. ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के फाइनल स्टेज पर आकर बबलजीत कौर को आईसीई एजेंट्स ने अचानक हिरासत में ले लिया है. 1 दिसंबर को वह लंबित ग्रीन कार्ड एप्लिकेशन को लेकर बायोमीट्रिक स्कैन के लिए वहां गई थीं.

इस सदमे वाली घटना को लेकर उनकी 34 साल की बेटी जोती ने कहा कि उनकी मां को मर्दों से भरी एक वैन में बैठाया गया. हिरासत में लिए जाने के बाद उनके हाथ और पैर कांप रहे थे. वह बहुत डरी हुई थीं. हमने ऐसी कहानियां सुनी हैं, जिसमें लोग ही गायब हो गए. हमें डर है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है.

हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कौर को हिरासत में लिए जाने की कोई वजह नहीं बताई है.

1994 से US में रह रही हैं कौर

कौर परिवार साल 1994 में अमेरिका आया था और सबसे पहले लगुना बीच पर रहा. दो दशक तक कौर उनके पति ने लॉन्ग बीच पर कोरोना महामारी तक नटराज कुजीन ऑफ इंडिया एंड नेपाल नाम का रेस्तरां चलाया. यह कपल उस इलाके में बहुत ज्यादा मशहूर है. उनके तीन बच्चे हैं. हाल ही में, कौर रॉयल इंडिया करी हाउस के मालिक के साथ काम कर रही थीं.

1 दिसंबर को जोती ने बताया कि उनकी मां बायोमीट्रिक के लिए गई थीं, जो ग्रीन कार्ड लेने का आखिरी स्टेप होता है. इससे अमेरिका की स्थायी नागरिकता मिल जाती है.

60 साल की महिला की ग्रीन कार्ड की अर्जी पहले ही उनकी अमेरिकी नागरिक बेटी और दामाद की स्पॉन्सरशिप से मंजूर हो चुकी थी.

'मां को लग रहा था बुरा'

जोती ने बताया कि उनकी मां को पूरे दिन अपॉइंटमेंट को लेकर बुरा लग रहा था. जोती ने बताया कि जब उनकी मां ऑफिस के फ्रंट डेस्क पर थीं, तो दो गाड़ियां आकर रुकीं.

जोती ने कहा,'कई फेडरल एजेंट बाहर निकले और एक पीछे के कमरे में चले गए. फिर मेरी मां को उसी कमरे में बुलाया गया. तभी एजेंटों ने उन्हें बताया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है.' उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मां का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था.

'ठीक से नींद नहीं आ रही'

कौर की बेटी ने बताया कि शुरुआत में परिवार के लोगों को उनकी खैरियत के बारे में नहीं बताया गया. कुछ घंटों बाद उनको पता चला कि उनको लॉस एंजिलिस के डिटेंशन सेंटर ले जाया गया है. उस जगह पर उनकी मां को एक कमरे में दो दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ रखा गया है. जोती ने कहा, 'वह ठीक से सो नहीं पा रहीं क्योंकि उस जगह की लाइट रात में बंद नहीं की जाती है और लगातार एक तरह का शओर होता रहता है.वहां कोई ना कोई चिल्लाता या फिर रोता रहता है.'

लॉन्ग बीच के कांग्रेसी रॉबर्ट गार्सिया ने एक बयान में कहा कि उनका ऑफिस उसे घर वापस लाने के लिए सब कुछ कर रहा है और उन्होंने ICE के इस कदम की कड़ी निंदा की.