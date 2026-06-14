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लंदन में भारतीय मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या, देर रात अंजाम दी गई वारदात; हत्यारों का सुराग नहीं, पुलिस के हाथ खाली

London Crime News: लंदन में भारतीय मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना देर रात अंजाम दी गई. पुलिस ने इस वारदात के बाद 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसमें से 6 को बाद में छोड़ दिया. पुलिस को अब तक इस हत्या की वजह और हत्यारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 14, 2026, 05:02 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:02 AM IST
लंदन में भारतीय मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या, देर रात अंजाम दी गई वारदात; हत्यारों का सुराग नहीं, पुलिस के हाथ खाली

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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