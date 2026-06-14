/लंदन में भारतीय मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या, देर रात अंजाम दी गई वारदात; हत्यारों का सुराग नहीं, पुलिस के हाथ खाली

Murder of Young Man of Indian Origin in London: ब्रिटेन में चाकूबाजी की एक घटना में 26 वर्षीय भारतीय मूल के युवक की हत्या कर दी गई. यह घटना पश्चिमी लंदन के साउथॉल में हुई. मृतक की पहचान गुरबाज सिंह के रूप में हुई है. इस घटना में 30 साल का एक अन्य युवक घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
मेट पुलिस की स्पेशलिस्ट क्राइम कमांड की डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर एलिसन फॉक्सवेल ने बताया कि यह वारदात एक दुकान के बाहर देर रात अंजाम दी गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर दो लोग घायल पड़े हैं. तुरंत पुलिस और पैरामेडिक्स टीम को मौके पर भेजा गया. वहां पर पड़े दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जिनमें से भारतीय मूल के एक युवक की मौत हो गई. उसकी पहचान 26 साल के गुरबाज सिंह के रूप में हुई. उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है.
इंस्पेक्टर ने बताया कि इस वारदात के संबंध में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को इस घटना के बारे में जानकारी हो या उनके पास सीसीटीवी फुटेज हो तो वे पुलिस को उपलब्ध करवाएं. उनकी पहचान गुप्त करवाई जाएगी.
उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने इलाके से 7 लोगों को हिरासत में लिया. उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच थी. पूछताछ के बाद उनमें से 6 को छोड़ दिया गया. जबकि एक युवक को जमानत पर छोड़ा गया है और उसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को कहा गया है. पुलिस ने बताया कि फिलहाल हत्या की वजह या हत्यारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. पुलिस मामले की जांच में लगी है.