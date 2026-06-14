/लंदन में भारतीय मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या, देर रात अंजाम दी गई वारदात; हत्यारों का सुराग नहीं, पुलिस के हाथ खाली

मेट पुलिस की स्पेशलिस्ट क्राइम कमांड की डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर एलिसन फॉक्सवेल ने बताया कि यह वारदात एक दुकान के बाहर देर रात अंजाम दी गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर दो लोग घायल पड़े हैं. तुरंत पुलिस और पैरामेडिक्स टीम को मौके पर भेजा गया. वहां पर पड़े दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जिनमें से भारतीय मूल के एक युवक की मौत हो गई. उसकी पहचान 26 साल के गुरबाज सिंह के रूप में हुई. उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है.