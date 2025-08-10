रेस्तरां में हुई चोरी, जांच में पुलिस ने की देरी तो खुद जासूस बन चोरों को पकड़ने निकला मालिक

Indian Restaurant Burgalary: ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के रेस्तरां मालिक के रेस्तरां में कुछ चोरों ने दिनदहाड़े चोर की. शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस से की, हालांकि उसे पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिली. लगातार पुलिस की अनदेखी के कारण उसने खुद ही घटना की जांच करने की ठानी. हैरानी की बात ये है कि वह इसमें सफल भी हुआ. इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

पुलिस की जगह खुद की जांच

घटना ब्रिटेन के साउथेंप्टन की है. यहां पर अंकित वाघेला नाम के एक शख्स का पधारो नाम से एक रेस्तरां है. चोरी की घटना पर उन्होंने 999 पर कॉल किया, जिसपर पुलिस ने उन्हें अपराधियों की CCTV फुटेज ईमेल करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस इसके बावजूद मौके पर नहीं पहुंची. वाघेला ने बताया कि इससे परेशान होकर उन्होंने मामला अपने हाथ में लेने की ठानी और उन्होंने खुद CCTV फुटेज की समीक्षा कर जांच शुरू की. उन्होंने पाया कि अपराधी कैश के साथ उनका टूटा हुआ कैश रजिस्टर और कुछ शराब की बोतलें पास की सड़क पर छोड़कर फरार हो गए.

रेस्तरां मालिक का बयान

वाघेला ने बताया कि चोर उनके रेस्तरां में घुसे और महंगी शराब की बोतलें और कैश चोरी करके भाग गए. वहीं घटना की जांच को लेकर पुलिस ने उनसे कहा कि फिलहाल उनके पास फॉरेंसिक नहीं है. इस बात से उन्हें बेहद दुख हुआ. उन्होंने कहा,' हर जगह कांच बिखरा हुआ था. हम अपने बिजनेस को बंद नहीं रह सकते थे और हमें चीजो की सफाई और कांच ठीक करवाने पड़े. हम अभी भी उचित कैश रजिस्टर के बिना एक्टिवली से काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें समय लगेगा, लेकिन हम अपने मेहमानों का उसी स्तर की सेवा के साथ स्वागत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसके लिए हम शहर में जाने जाते हैं.'

भारतीय क्रिकेट टीम को दे चुका है सर्विस

घटना को लेकर वाघेला के रेस्तरां पधारो की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है. वाघेला ने भी अपने समुदाय के समर्थन के लिए आभारी जताया और कहा कि वह जल्द ही सामान्य सेवा में लौटने की उम्मीद कर रहे हैं. बता दें कि एक साल पहले बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी. जहां एक अपराधी ने रेस्तरां में तोड़फोड़ की, लेकिन कुछ भी नहीं चुराया. रेस्तरां ने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों की मेजबानी की थी, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर भी शामिल थीं.

F&Q

रेस्तरां में चोरी की घटना में क्या चोरी हुआ था?

रेस्तरां में महंगी शराब की बोतलें और कैश चोरी हुई थी.

अंकित वाघेला ने पुलिस की अनदेखी के बाद क्या किया?

उन्होंने खुद CCTV फुटेज की समीक्षा कर जांच शुरू की.