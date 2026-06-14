Cocaine Smuggling: अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और भारतीय चालक दल से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर नाइजीरिया से सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, नाइजीरिया की एक अदालत ने एक बड़े फैसले में 11 भारतीय नाविकों को कोकीन की तस्करी के गंभीर मामले में दोषी करार दिया है. इसके साथ ही, जिस मर्चेंट नेवी जहाज पर ये नाविक ड्यूटी कर रहे थे, उस पर नाइजीरियाई सरकार को मुआवजे के रूप में 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 44 करोड़ रुपये से अधिक) का भारी-भरकम जुर्माना चुकाने का आदेश दिया गया है. नाइजीरिया की राष्ट्रीय ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी (NDLEA) ने इस फैसले के बाद कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब नाइजीरिया कोकीन या किसी भी अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं रह गया है.
ये पूरा मामला करीब 6 महीने पुराना है, जब NDLEA के सतर्क अधिकारियों ने लागोस के अपापा बंदरगाह (Apapa Port) पर एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी. यह मालवाहक जहाज मार्शल द्वीप से नाइजीरिया पहुंचा था. तलाशी के दौरान जहाज से लगभग 31.5 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन बरामद की गई थी. इसके तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने जहाज को सीज कर दिया था और चालक दल में शामिल सभी 11 भारतीय नाविकों को सलाखों के पीछे भेज दिया था. गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि की गई कि यह खेप अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थी.
इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई करते हुए लागोस फेडरल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जोसेफ चुक्वुजेक्वू अनेके ने जहाज के मालिक और चालक दल के सभी 11 सदस्यों को NDLEA अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत दोषी पाया. अदालत ने न केवल जहाज पर $5.3 मिलियन का सामूहिक जुर्माना लगाया, बल्कि चालक दल के सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा आर्थिक दंड दिया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जहाज के 3 मुख्य अधिकारियों (सीनियर क्रू) को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को 100000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है. शेष चालक दल के अन्य सदस्यों को प्रत्येक को 50000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का हुक्म सुनाया गया है.
इसके अलावा, सभी 11 दोषियों पर 100000 नाइजीरियाई नायरा का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है.
नाइजीरियाई प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अपनी समुद्री सीमाओं का इस्तेमाल वे ड्रग्स माफियाओं को पैर पसारने के लिए बिल्कुल नहीं करने देंगे. इस फैसले के बाद से ही मर्चेंट नेवी और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया है. इतनी बड़ी रकम का जुर्माना और भारतीय नाविकों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब कानूनी विशेषज्ञों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नाविकों की तरफ से इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी या भारतीय राजनयिक इस मामले में कोई हस्तक्षेप करेंगे. फिलहाल, सभी दोषी नाविक नाइजीरियाई प्रशासन की हिरासत में हैं.