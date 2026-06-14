/शव रखने को फ्रिज तक नहीं! ओमान के जहाज पर भारतीय नाविक की मौत, पानी की बोतलों के सहारे क्रू ने जो किया...

ओमान के डुक्म पोर्ट पर खड़े एक जहाज में कार्यरत भारतीय नागरिक की मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान तमिलनाडु के रहने वाले 35 वर्षीय निशांत उइरथनाथन के रूप में हुई है, जो जहाज एमटी सेलेस्टियल (MT Celestial) पर सेकेंड ऑफिसर के पद पर तैनात थे. बताया जा रहा है कि उनकी मौत स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण हुई.
मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की. दूतावास के अनुसार, निशांत का निधन चिकित्सकीय जटिलताओं की वजह से हुआ और उनका पार्थिव शरीर फिलहाल ओमान के डुक्म पोर्ट पर जहाज में रखा गया है. दूतावास ने बताया कि शव को जल्द भारत भेजने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार तालमेल बनाकर काम किया जा रहा है.
मृतक शख्स के आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को पूरा करने का काम जारी है, ताकि पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाया जा सके. भारतीय मिशन ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस कठिन समय में हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है. इस बीच, फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.
इस यूनियन का दावा है कि निशांत की तबीयत 8 जून को खराब हुई थी और 11 जून को उनका निधन हो गया. संगठन का आरोप है कि समय रहते उचित चिकित्सा सहायता और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकी. यूनियन ने यह भी दावा किया है कि मौत के बाद दो दिनों तक शव जहाज पर ही रखा गया, जिसके बाद मामले की परिस्थितियों की जांच की मांग की गई है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने चिंता जताई है. कई यूजर्स ने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों से मामले की जांच कराने तथा जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. गौरतलब है कि खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की मृत्यु के मामलों में भारतीय दूतावास आमतौर पर स्थानीय प्रशासन, नियोक्ता कंपनियों और परिजनों के बीच समन्वय स्थापित कर दस्तावेजी प्रक्रिया और पार्थिव शरीर को स्वदेश भेजने में मदद करता है. फिलहाल अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं ताकि निशांत उइरथनाथन का शव जल्द भारत लाया जा सके.