/ईरानी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय मरीन इंजीनियर का आखिरी मैसेज क्या था? सामने आई दर्दनाक कहानी

Heramb Karmarkar GFX Galaxy Ship Attack: पुणे के रहने वाले 30 साल के मरीन इंजीनियर हेरम्ब करमरकर के साथ बेहद दुखद हादसा हुआ. ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कमर्शियल शिप 'GFX Galaxy' पर ईरानी हमला हुआ. इस हमले में हेरम्ब की जान चली गई. सबसे दुखद बात यह है कि अपनी मौत से कुछ मिनट पहले ही हेरम्ब ने अपने परिवार को मैसेज भेजा था कि उनका शिप सुरक्षित रूप से खाड़ी को पार कर चुका है. लेकिन किसे पता था कि यह उनका आखिरी संदेश साबित होगा.
हेरम्ब करमरकर साइप्रस के झंडे वाले मरीन शिप 'GFX Galaxy' पर मरीन इंजीनियर के तौर पर तैनात थे. रविवार को जब उनका जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा था, तो उन्हें लगा कि खतरा टल चुका है. हेरम्ब ने तुरंत अपने परिवार को मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा. उन्होंने लिखा, "शिप ने सुरक्षित रूप से खाड़ी को पार कर लिया है". परिवार यह मैसेज देखकर खुश ही हुआ था कि कुछ ही देर बाद जहाज पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा हमला कर दिया गया. यह मैसेज हेरम्ब का अपने परिवार के साथ आखिरी संपर्क बन गया.
इस हमले के बाद जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स में हड़कंप मच गया. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि इस जहाज पर कई भारतीय नागरिक सवार थे. राहत और बचाव कार्य के दौरान 10 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया. लेकिन दुर्भाग्य से हेरम्ब करमरकर लापता हो गए थे. बुधवार को उनके परिवार ने इस बात की पुष्टि की कि हेरम्ब अब इस दुनिया में नहीं रहे. 30 साल के इस युवा इंजीनियर की मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में है.
URGENT: Indian Engineer Officer Mr. Herambh Karmarkar Missing After Iranian Attack on MV GFS Galaxy (GS Galaxy) in Strait of Hormuz!
Ceasefire in April, Operation Freedom in May, Peace Deal in June — yet Indian vessels continue to be prime targets. On Sunday morning, the… pic.twitter.com/bm181AIgTJ
— FSUI (@FSUIINDIA) July 13, 2026
हेरम्ब की मौत की खबर मिलने के बाद पुणे में उनके घर पर मातम पसरा हुआ है. हेरम्ब के ससुर विवेक टंडन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए सरकार से एक भावुक अपील की है. उन्होंने कहा, "वह सिर्फ 30 साल का एक युवा लड़का था, कोई बुजुर्ग नहीं था. भारत सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि उसका पार्थिव शरीर सुरक्षित तरीके से हमारे हवाले किया जाए और उसे जल्द से जल्द घर वापस लाया जाए".
इस घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. भारत ने इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर हो रहे लगातार हमलों की सख्त निंदा की है और इसे बेहद चिंताजनक बताया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास लगातार वहां के अधिकारियों के संपर्क में है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि वे जहाज के मैनेजमेंट और ओमान प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, यह हमला ईरान की सेना ने किया था. यह पूरी घटना उस समय हुई है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास के समुद्री इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है. दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा (20%) तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है. यही वजह है कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है और यहां होने वाले हमले पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं.