/अमेरिका वैश्विक शांति के लिए खतरा... 3 भारतीयों की मौत पर ईरान ने वॉशिंगटन को घेरा; खाड़ी क्षेत्र में फिर बढ़ा तनाव

Indian Ships Attacked: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है. होर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में भारतीय कमर्शियल जहाजों पर हुए हालिया हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. इन हमलों में 3 बेकसूर भारतीय नागरिकों की दर्दनाक मौत के बाद अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बयानों के तीखे तीर चलने शुरू हो गए हैं. ईरान ने इस मुद्दे पर सीधे अमेरिका को कटघरे में खड़ा करते हुए बेहद सख्त और आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भारतीय जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बेहद तीखे और आधिकारिक बयान में बघाई ने अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई को क्रूर और अमानवीय करार दिया. ईरानी प्रवक्ता ने वैश्विक समुदाय के सामने अमेरिका को घेरते हुए कहा कि भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के ये क्रूर हमले कोई सामान्य चूक नहीं हैं. यह दरअसल अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अमेरिका की हथियारबंद लूट और सरकारी शह पर की जा रही समुद्री डकैती की जारी नीति का एक और स्पष्ट और पुख्ता सबूत है.
Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, Esmail Baghaei tweets - "The brutal U.S. attacks on Indian commercial vessels which have killed at least three Indian nationals, stand as clear evidence of America’s ongoing policy of armed robbery… pic.twitter.com/LvMCcQUMUp
— ANI (@ANI) June 11, 2026
ये विवाद तब और ज्यादा गहरा गया जब हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) और ओमान के तटीय इलाकों में व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों (जैसे MT JALVEER) को निशाना बनाया गया. शुरुआती जांच और रिपोर्टों के मुताबिक, इन हमलों के बाद जहाजों में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद लापता हुए 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है. भारतीय नागरिकों की मौत ने नई दिल्ली से लेकर वाशिंगटन और तेहरान तक सनसनी फैला दी है. ईरान इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाकर अमेरिका को घेरने की रणनीति बना रहा है, क्योंकि ये कमर्शियल जहाज बिना किसी युद्ध के सामान्य अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए थे.
मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि समंदर के रास्ते होने वाले दुनिया के सबसे बड़े तेल और मालवाहक व्यापार के लिए काल बन रही है. बहरीन से लेकर ओमान तक के समुद्री रास्ते असुरक्षित हो चुके हैं. इस बेहद संवेदनशील मोड़ पर ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास और भारतीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखे हुए हैं. भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन को लेकर स्थानीय प्रशासनों और वैश्विक ताकतों के साथ लगातार संपर्क में है. विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के इस ताजा और कड़े बयान के बाद खाड़ी क्षेत्र में कूटनीतिक तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है.